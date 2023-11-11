Журналист Юсупов провел акцию солидарности с палестинцами

11 ноября 2023, 19:52

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Дагестанский журналист Идрис Юсупов провел в Махачкале одиночный пикет в поддержку палестинцев. Акция привлекла внимание прохожих и силовиков, рассказал он.

Как писал "Кавказский узел", журналист дагестанского издания "Новое дело" Идрис Юсупов с 6 ноября проводит в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку жителей Палестины. По словам Юсупова, акции вызывают у горожан активный отклик, а организованные акции в связи с событиями на Ближнем Востоке смогут снизить напряженность в республике. Палестинцам сопереживает подавляющее большинство населения в республике, причем не только из религиозной солидарности, но и из гуманистических соображений, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" махачкалинцы.

Сегодня Идрис Юсупов провел очередную одиночную акцию с плакатом «Палестина, мы с тобой!». Одиночный пикет проходил с 13 до 14 мск в центре Махачкалы, на пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сам Юсупов.

По словам журналиста, одиночный пикет привлек повышенное по сравнению с предыдущими пикетами внимание прохожих и автомобилистов. "Несмотря на ветреную погоду и выходной день, было много проезжающих машин и прохожих - как местных, так и туристов. Реакция была очень активная. Люди фотографировали", - рассказал пикетчик.

Некоторые из прохожих подходили и интересовались, чем они могут помочь палестинцам, и предлагали собрать гуманитарную помощь, сообщил журналист.

По словам Юсупова, во время одиночной акции к нему подошли сотрудники полиции и записали его личные данные, а другой сотрудник полиции взял письменные объяснения по поводу проводимого пикета. Затем, по словам Юсупова, ему вручили "предостережение о недопустимости действий, создающих условия для административных правонарушений", чтобы его одиночный пикет не превратился в массовую акцию.

Идрис Юсупов, по его словам, заверил полицейских в том, что нарушать законодательство не собирается, и акция будет проходить только в формате одиночного пикета. "Я им сказал, что никаких массовых акций проводить не собираюсь, и что это мой одиночный пикет", - пояснил он.

Напомним, мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

При этом с 26 по 29 октября в городах трех республик СКФО прошли массовые антисемитские акции. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В дагестанском Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям. За участие в беспорядках задержан 201 человек, на 155 задержанных составлены административные протоколы, сообщила 5 ноября полиция.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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