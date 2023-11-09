Юристы разъяснили ЕСПЧ обстоятельства ликвидации ПЦ "Мемориал"*

09 ноября 2023, 05:28

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Ликвидация правозащитного центра как «иностранного агента» не отвечала требованиям законности и не была необходима, указано в обзервации, которую направил в ЕСПЧ юрист "Мемориала" Жаргал Будаев.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября 2022 года кассационный суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Команда ликвидированного Правозащитного центра создала общественную организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал". 28 февраля 2022 года апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. В июле решение о ликвидации ПЦ "Мемориал"* было обжаловано в Европейском суде по правам человека.

"Мемориал"* стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира. Депутаты парламента Эстонии выдвинули "Мемориал"* кандидатом на получение Нобелевской премии мира, не уточняя, какое именно юридическое лицо решили номинировать на премию. Решение о награждении Нобелевской премией принято с учетом многолетней работы "Мемориалов*" на благо мира и соблюдения прав человека, премия дает шанс на продолжение правозащитной и исторической деятельности "Мемориалов"*, указали правозащитники.

Несмотря на отказ России от исполнения решений ЕСПЧ и коммуникации с ним, суд по правам человека в Страсбурге 25 сентября коммуницировал жалобу о ликвидации ПЦ «Мемориал»*. В ответ запрос суда правозащитники направили обзервации по жалобе, сообщил 8 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал".

В запросе ЕСПЧ уточнил, были ли нарушены статьи о свободе выражения мнения и свободе собраний (статьи 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека) в связи с присвоениям правозащитным организациям статуса "иностранных агентов" или "нежелательных организаций". В ответе, направленном суду юристом правозащитного центра, указано, что обе статьи были нарушены, поскольку "ликвидация не была основана на четком и предсказуемом законе и представляла собой чрезмерное ограничение этих свобод", - говорится в сообщении на сайте ЦЗПЧ.

Российский закон об иностранных агентах не отвечает требованиям ясности и предсказуемости, власти применяют его ситуативным образом, не предоставляя четкого определения, какие "материалы" подлежат маркировке и что именно включает в себя определение "материал".

"Характер и суровость наказаний были несоразмерными и представляли собой форму цензуры. (...) штрафы позже стали юридическим основанием, чтобы ликвидировать юрлицо организации. Суды посчитали «грубым и неоднократным» нарушением законодательства об «иноагентах» то, что на некоторых материалах организации не было пометки «иностранный агент». Неуказание четырех интернет-ресурсов, связанных с ПЦ в 2019 году, и одного письма в госорган можно расценивать только как мелкие правонарушения, (...) не оказывающие существенного влияния на благополучие и интересы граждан", - говорится в публикации Центра защиты прав человека.

Как отмечают правозащитники, во время судебного разбирательства гособвинитель "не смог убедительно объяснить, какие негативные последствия несет отсутствие маркировки", сославшись на предполагаемый вред "психическому здоровью граждан". Также в обзервации указано, что ликвидация правозащитной организации имела политические мотивы, а именно критику властей.

"В нормальном процессе эти обзервации должны были быть ответом на аргументы Российского правительства по нашей жалобе, но (...) власти прекратили все коммуникации с ЕСПЧ. Поскольку диалог ожидаемо не получился, нам лишь пришлось в очередной раз повторить, что ликвидация ПЦ как «иностранного агента» не отвечала требованиям законности и не была необходима. Формальные нарушения требований о маркировке были лишь ширмой для реальной причины попытки уничтожения Мемориала — подавление всякой критики власти", - цитирует организация слова юриста Жаргала Будаева, который представляет "Мемориал" в ЕСПЧ.

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал принятый Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. Постановления ЕСПЧ больше не являются основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, однако ЕСПЧ заявил, что намерен рассмотреть жалобы против Российской Федерации, поданные до этого дня.

Материалы о судах над "Мемориалами"** и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

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* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

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