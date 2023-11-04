Перформанс на Хэллоуин обернулся уголовным делом для блогера из Волгодонска

04 ноября 2023, 11:09

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Силовики завели уголовное дело об оскорблении чувств верующих в отношении блогера из Волгодонска Юрия Кравцова, снявшего ролик о том, как его на Хэллоуин привязали к кресту и подвесили в воздухе. Правозащитники сочли обвинение необоснованным.

По версии следствия, блогер Юрий Кравцов из города Волгодонска в Ростовской области снял видео, на котором он висит на кресте и тем самым оскорбил чувства верующих.

Силовики возбудили в отношении Кравцова уголовное дело по статье 148 УК РФ ("Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий", предусматривает до трех лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"), передало 3 ноября "ОВД Инфо"*.

Обвинение, выдвинутое блогеру необоснованное, поскольку он действовал не в храме, считают правозащитники из исследовательского центра "Сова"**.

"С нашей точки зрения, неопределенное понятие "оскорбление религиозных чувств верующих", введенное в состав статьи 148 УК РФ, не имеет и не может иметь четкого юридического смысла. При этом Кравцов действовал не в храме, не использовал предметы, предназначенные для отправления религиозных обрядов, и, очевидно, не задавался целью возбудить ненависть к верующим", – сказано в сообщении, опубликованном 3 ноября на сайте центра.

Поводом для уголовного дела стал перформанс по случаю Хэллоуина, который был проведен в одном из ресторанов Волгодонска. Блогер был привязан к большому деревянному кресту и подвешен в воздухе. В это время по сцене ходили люди, переодетые в персонажей фильма ужасов Silent Hill, пояснил телеграм-канал Don Mash.

Кравцов опубликовал этот ролик в своем телеграм-канале, но удалил после того, как пользователи стали возмущаться, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что ранее власти регионов юга России призвали не проводить мероприятий к Хэллоуину. Так, представители мэрии Краснодара 21 октября разослали письма с таким призывом руководителям предприятий, в которых отметили, что Хэллоуин "противоречит принципам нравственности" и соседствует с Днем жертв политических репрессий.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Суд ранее ликвидировал информационно-аналитический центр "Сова", после чего его сотрудники решили работать под названием "Исследовательский центр "Сова".

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