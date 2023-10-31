Правозащитники и юристы подчеркнули неправомерность призыва Кадырова стрелять в лоб демонстрантам

31 октября 2023, 20:42

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Распоряжение главы Чечни не может служить основанием для применения оружия против участников массовых беспорядков, правила использования оружия регламентированы законом "О полиции", указал юрист. Правозащитники считают, что акции, схожие с беспорядками в Махачкале, в Чечне возможны лишь возможны лишь в контролированном формате при согласии Москвы.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о предотвращении массовых беспорядков в Чечне, схожих с событиями в Махачкале. По его словам, антисемитские акции в республике удалось предотвратить при помощи масс-медиа, которые "предостерегли жителей". 31 октября Кадыров дал указание силовикам задерживать зачинщиков беспорядков. В случае, если человек проигнорирует распоряжение полиции, то убивать его - "три предупредительных выстрела в воздух" и четвертый выстрел "в лоб", распорядился глава республики.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадали более 20 человек, в том числе девять полицейских. В больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, проведены 50 обысков, отчиталась полиция вечером 30 октября. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил участников беспорядков в махачкалинском аэропорту в попытке расколоть российское общество и нарушении одного из главных адатов.

Согласно статье 23 Федерального закона "О полиции", применение огнестрельного оружия допускается в случаях, если есть угроза жизни полицейского, третьего лица или при нападении на стратегический государственный объект, подчеркнул юрист, бывший следователь Следственного комитета России Дмитрий Догвий.

"Полиция может применить огнестрельное оружие, закон это позволяет. Но в законе четко прописано, что стрелять можно в случае защиты от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни или здоровья, для задержания граждан, подозреваемых в совершении тяжкого преступления, если исчерпаны все возможности для задержания. Также полиция может использовать оружие для защиты стратегически важных, государственных зданий. Если участники какой-то акции пытаются захватить государственное здание, тогда полиция вправе применять оружие и стрелять на поражение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что глава республики не может давать приказ "стрелять в лоб". "У главы республики нет подобных полномочий. Действия полиции регулируется законом, а не словами главы республики", - подчеркнул юрист.

С ним согласился чеченский правозащитник Оюб Титиев. "Не только глава республики, но и даже президент страны не имеет такого права", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, в Чечне не может произойти таких беспорядков как в Дагестане."Не только контроль властями общественной жизни делает их невозможной, но и возможность действительного исполнения указаний главы региона и то, что это применение оружия останется безнаказанным", - отметил он.

Возможность беспорядков в Чечне исключил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Во-первых, власти Чечни достаточно жестко пресекли бы любую попытку подобных беспорядков. Во-вторых, само чеченское общество единодушно во мнении, что из-за действий Израиля нельзя преследовать евреев. Вот это очень редкое явление, когда все чеченцы имеют единую точку зрения. Исторически чеченцы никогда не видели предательства, удара в спину со стороны евреев. В этом плане у нас с ними приятные отношения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, попытки организовать беспорядки могут быть, но со стороны российских спецслужб. "Им нужно обозначить, что Северный Кавказ ненавидит евреев, а спаситель Путин их жестоко наказывает и защищает честь евреев. Но я думаю, что все такие попытки закончатся неудачей", - отметил он.

Власти республики жестко контролируют ситуацию, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "В Чечне все устроено так, что если власти захотят, чтобы были беспорядки, то они будут, а если не захотят, то никаких беспорядков не будет. Такие там порядки. В республике все контролируется Рамзаном Кадыровым и его окружением, поэтому не думаю, что там возможно какое-то свободное волеизъявление", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Протесты там возможны, если этого захочет президент России Владимир Путин, полагает она. "Если Кадыров лишится поддержки Путина и президент России захочет дестабилизации в Чечне, то тогда там будут такие беспорядки, что мало не покажется. Ну, а пока есть поддержка Путина, то Кадыров будет давать вот такие приказы стрелять в лоб. За такие приказы обычно сажают, но не в его случае", - подчеркнула Ганнушкина*.

"Кавказский узел" также писал, что уголовное дело о массовых беспорядках в Махачкале передано московским следователям. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них проведены 50 обысков, отчиталась полиция вечером 30 октября. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил участников беспорядков в махачкалинском аэропорту в попытке расколоть российское общество и нарушении одного из главных адатов.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на новое обострение палестино-израильского конфликта. В Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, муфтият Дагестана 28 октября отчитался о тысячах участников молитв за палестинцев. Информация о том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, собрана в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Координационный центр мусульман Северного Кавказа 28 октября назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

События в аэропорту Махачкалы, антисемитские акции в Хасавюрте, Черкесске, Нальчике нетипичны как для Северного Кавказа, так и для России в целом, они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию в стране, заявил 29 октября Российский еврейский конгресс.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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