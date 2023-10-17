Уголовное дело о сдаче Карабаха возбуждено в Армении

17 октября 2023, 00:00

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По заявлению бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело о "сдаче Нагорного Карабаха" против властей непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 3 октября стало известно о задержании азербайджанскими силовиками бывших президентов Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, а также спикера парламента Давида Ишханяна. Армения попросила ЕСПЧ обязать Азербайджан освободить арестованных карабахских политиков.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян 27 сентября был задержан на границе при попытке выехать в Армению, он обвинен в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана. Азербайджанские следователи также сообщили об арестах бывшего заместителя командира карабахской Армии обороны Давида Манукяна, бывшего главы карабахского МИД Давида Бабаяна и бывшего министра обороны Левона Мнацаканяна. Задержания карабахских политиков противоречат заявлениям Азербайджана о защите и уважении прав армян, заявил МИД Армении и пообещал отстаивать в международных инстанциях права задержанных.

Заявление бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна и его выступление в эфире Общественного телевидения Армении стало основанием для уголовного дела о "сдаче Нагорного Карабаха".

Самвел Бабаян заявил, что "22 депутата республики Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, а также действующий президент Самвел Шахраманян должны ответить и предстать перед законом, они уничтожили Арцах".

"Упомянутые лица заявили, что Армения должна вывести свои войска из Арцаха, тогда, как Армения не имела войск в Арцахе", - добавил Бабаян в телеэфире. Он также обвинил карабахских руководителей в том, что они без порчи сдали Азербайджану весь арсенал оружия.

По данным Генпрокуратуры Армении, уголовное дело возбуждено по двум статьям: Неисполнение или ненадлежащее исполнение командиром или должностным лицом в случае военного положения, войны или войны, вследствие недобросовестного или халатного отношения к исполнению своих служебных обязанностей (550 УК Армении) и "Сдача или оставление командиром (начальником) укреплений, военной техники или иных средств ведения войны противнику без будучи вынужденным обстоятельствами боя (545 УК Армении).

Пока в уголовном деле нет конкретных обвиняемых, отметили в ведомстве.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе боевую операцию, в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. 28 сентября был опубликован указ президента Нагорного Карабаха Самвела Шахраманяна о прекращении существования Республики Нагорный Карабах". Подробная история непризнанной республики изложена в справке "Кавказского узла" "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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