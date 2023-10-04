Решение суда по делу Игоря Огородникова оставлено в силе

04 октября 2023, 04:38

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Апелляционный суд в Краснодаре оставил в силе решение геленджикского суда, который признал наблюдателя от партии КПРФ Игоря Огородникова виновным во вмешательстве в работу избирательной комиссии и оштрафовал. Огородников намерен обжаловать это решение в кассационной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 13 сентября мировой судья в Геленджике признал Игоря Огородникова виновным во вмешательстве в работу избирательной комиссии и оштрафовал его на 2000 рублей. Огородников обжаловал решение суда.

3 октября суд апелляционной инстанции оставил в силе решение городского суда Геленджика, который удалил наблюдателя от КПРФ Игоря Огородникова 10 сентября с избирательного участка после того, как он составил три жалобы на действия участковой комиссии.

Игорь Огородников рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что суд длился минут 20, из них 10 минут судья находился в своем кабинете, после чего вышел и огласил свой вердикт: «Решение суда первой инстанции оставить в силе». "При этом мотивировочная часть решения зачитана не была", - рассказал он.

Сотрудник суда пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что "у судьи есть трое суток на изготовление мотивированного решения суда". "После этого дело будет отправлено в суд первой инстанции, где апеллянт и другие участники процесса смогут получить это решение", - сказал он.

Игорь Огородников остался недоволен решением и намерен обжаловать его в вышестоящий суд в кассационном порядке.

Он также рассказал, что адвокат не была предупреждена судом о назначенном заседании и он остался без защиты. В ходатайстве о переносе заседания на новую дату с просьбой проинформировать адвоката ему было отказано.

Адвокат Наталья Федоренко подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что не была на заседании суда, так как ее не уведомили о дате его проведения.

Отметим, что сторона защиты считает, что обжалуемый судебный акт принят судом с нарушением порядка привлечения Огородникова к административной ответственности. Суд установил на основании материалов дела об административной правонарушении, что Огородников осуществил вмешательство в деятельность избирательной комиссии, пытался ознакомиться с персональными данными избирателей, содержащимися в книге избирателей, самовольно перемещался по избирательному участку, подходил к столам других членов участка, закрывал обзор другим наблюдателям, игнорируя требования нахождения на месте для наблюдателей, утвержденных схемой, тем самым нарушил порядок работы избирательной комиссии.

Доводы Огородникова о том, что наблюдатель вправе перемещаться по избирательному участку для осуществления законных прав наблюдателя суд расценил как самовольное изменение места наблюдения.

Напомним также, что 12 сентября стало известно, что наблюдатель от КПРФ Игорь Огородников был арестован на сутки по административной статье о неповиновении требованиям полицейского. К моменту вынесения решения Геленджикского горсуда Огородников уже отбыл срок, сообщили его однопартийцы. 29 сентября Огородников подал в Следственный комитет заявление о фальсификации протокола о неподчинении требованиям полицейских.

9 сентября сотрудники военкомата вручили на избирательном участке повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову. Лобанову повестка была вручена для уточнения личных данных, а Огородникову - для уточнения личных данных и "получения моб. предписания". Огородников счел это давлением на независимых наблюдателей. 10 сентября полицейские перед подсчетом голосов задержали Огородникова, который ранее составил три жалобы на действия участковой комиссии, за неповиновение требованию сотрудника полиции. По версии силовиков, Огородников отказывался покинуть участок.

14 сентября наблюдатели от КПРФ рассказали, что оспаривают итоги выборов в Геленджике. После удаления Огородникова и Лобанова выборы на участке № 0940 в Геленджике проходили без наблюдения и не должны быть признаны состоявшимися, заявил член КПРФ Александр Сафронов.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

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