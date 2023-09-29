Наблюдатель в Геленджике заявил о фальсификации полицейского протокола

29 сентября 2023, 11:19

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Игорь Огородников подал в Следственный комитет заявление о фальсификации протокола о неподчинении полицейским, которые требовали от него покинуть избирательный участок в Геленджике.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября стало известно, что наблюдатель от КПРФ Игорь Огородников был арестован на сутки по административной статье о неповиновении требованиям полицейского. К моменту вынесения решения Геленджикского горсуда Огородников уже отбыл срок, сообщили его однопартийцы.

9 сентября сотрудники военкомата вручили на избирательном участке повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову. Лобанову повестка была вручена для уточнения личных данных, а Огородникову - для уточнения личных данных и "получения моб. предписания". Огородников счел это давлением на независимых наблюдателей. 10 сентября полицейские перед подсчетом голосов задержали Огородникова, который ранее составил три жалобы на действия участковой комиссии, за неповиновение требованию сотрудника полиции. По версии силовиков, Огородников отказывался покинуть участок.

Игорь Огородников рассказал, что 27 сентября подал в Следственный комитет заявление о фальсификации протокола, по которому ему назначили сутки административного ареста, сообщило 28 сентября "Кавказ.Реалии"*.

По словам Огородникова, в заявлении он указал, что 10 сентября полицейский потребовал от него покинуть избирательный участок, хотя Огородников находился там легально как наблюдатель от КПРФ.

Огородников считает, что на решении суда, на которое сослался полицейский, не было резолюции начальника о том, кому поручено его исполнить. Кроме того, он сообщил в заявлении об одинаковых подписях под протоколом при разных фамилиях сотрудников МВД, и о том, что в выданной ему копии не указана часть вмененной административной статьи, а в материалах дела она уже есть, пишет издание.

Управление МВД по Краснодарскому краю, по состоянию на 11.17 мск, не прокомментировало на своем сайте заявление Игоря Огородникова. Краевое управление СКР к этому времени не сообщило на своем сайте о проверке заявления.

Напомним, 13 сентября мировой судья в Геленджике признал Игоря Огородникова виновным во вмешательстве в работу избирательной комиссии и оштрафовал его на 2000 рублей. Огородников обжаловал решение суда.

14 сентября наблюдатели от КПРФ рассказали, что оспаривают итоги выборов в Геленджике. После удаления Огородникова и Лобанова выборы на участке № 0940 в Геленджике проходили без наблюдения и не должны быть признаны состоявшимися, заявил член КПРФ Александр Сафронов.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Независимые наблюдатели на выборах на юге России зарегистрировали более 90 нарушений.

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