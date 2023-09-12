Суд в Геленджике арестовал наблюдателя от КПРФ

12 сентября 2023, 17:55

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Наблюдатель от КПРФ Игорь Огородников был арестован на сутки по административной статье о неповиновении требованиям сотрудника полиции. К моменту вынесения решения Геленджикского горсуда Огородников уже отбыл срок, сообщили его однопартийцы.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября член КРПФ Александр Сафронов сообщил, что сотрудники военкомата вручили повестки наблюдателю Игорю Огородникову и члену избирательной комиссии Алексею Лобанову. Огородников счел вручение повесток давлением на независимых наблюдателей. Отмечается, что Лобанову повестка вручена для уточнения личных данных, а Огородникову - для уточнения личных данных и "получения моб. предписания". 10 сентября полицейские перед подсчетом голосов задержали Огородникова, который ранее составил три жалобы на действия участковой комиссии, за неповиновение требованию сотрудника полиции . По данным правоохранителей, Огородников отказывался покинуть участок.

Геленджикский городской суд Краснодарского края признал наблюдателя от КПРФ Игоря Огородникова виновным в неповиновении сотрудникам полиции и назначил ему сутки ареста, к моменту вынесения постановления он уже отбыл это срок, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

По версии защиты привлечение к административной ответственности было незаконным, поскольку протокол составлен с грубейшими нарушениями. В выданной Огородникову копии протокола не указана часть вмененной административной статьи, уточнил собеседник – она была дописана позже. Судья не дал выступить адвокату и отказался принимать ходатайства защиты, приводятся в публикации слова представителя КПРФ, который посетил заседание суда.

Решение об аресте Огородникова "незаконное и необоснованное", оно будет обжаловано, заявил изданиючлен бюро краевого комитета КПРФ и депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов.

Как следует из карточки дела на сайте суда, протокол об административном нарушении Огородникова поступил в Геленджикский городской суд в 10.50 11 сентября, решение было вынесено в тот же день в 16.00.

С 8 по 10 сентября в стране, в том числе в регионах юга России проходили выборы различного уровня, включая довыборы депутатов в Госдуму, выборы глав 26 регионов и депутатов местных собраний. Новости о ходе выборной кампании в регионах юга России и республиках Северного Кавказа публикуются на тематической странице "Выборы-2023: юг России".

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