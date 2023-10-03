03 октября 2023, 17:19

Четверо военных из Калмыкии убиты на Украине

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Абдул-Насир Магомедов, Владимир Балтыков, Фома Казанцев и Эдуард Дурнев погибли на Украине, сообщили власти четырех райнов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 37 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Санал Горяев стал 33-м уроженцем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный Абдул-Насир Магомедов погиб в военной операции, сообщила сегодня администрация Ики-Бурульского района, отчитываясь о передаче его родным ордена Мужества. Службу в зоне военной операции проходил как радиотелефонист отделения связи противотанковой батареи. Погиб 3 сентября 2023, ему было 49 лет. У Магомедова остались жена и четверо детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Контрактнику Владимиру Балтыкову было 27 лет, он погиб 14 апреля, сообщила администрация Октябрьского района. Он окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище , служил в морской пехоте, а также был миротворцем в Нагорном Карабахе . 26 ноября 2022 года был направлен командиром разведывательного подразделения в зону СВО, сообщила 10 сентября администрация Октябрьского района.

Мобилизованный Фома Казанцев, уроженец поселка Улан-Эрге, погиб на Украине, сообщила 11 сентября администрация Яшкульского района в своем Telegram-канале. 

Администрация Яшалтинского района 4 сентября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщила о гибели в ходе военной операции Эдуарда Дурнева.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 37 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 17.15 мск 3 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2621 жителей юга России, в том числе 1314 жителей СКФО и 1307 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Пятеро военных из Махачкалы погибли на Украине", "Боец из Волгоградской области убит на Украине", "Военный из Изобильненского района погиб в зоне СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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