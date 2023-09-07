Открытие парты героя в память о Санале Горяеве. Скриншот фото из Telegram-канала Яшкульского района от 06.09.23,https://t.me/yashkyl/18107

07 сентября 2023, 18:45

Военный из Калмыкии погиб на Украине

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Санал Горяев погиб на Украине, сообщила администрация Яшкульского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 33 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Баатр Цеденов и Евгений Загудаев погибли на Украине, общее число жителей Калмыкии, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 32.

Санал Горяев погиб на Украине, сообщила администрация Яшкульского района, отчитываясь об открытии парты Героя. Горяев уроженец поселка Хулхута, служил в Чечне в период первой чеченской кампании. После демобилизации вернулся в родное село и работал трактористом. С марта 2022 года добровольцем принимал участие в специальной военной операции, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 6 сентября. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 33 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.30 мск 7 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2493 жителей юга России, в том числе 1273 жителей СКФО и 1220 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Усть-Лабинского района погиб на Украине", "Трое военных из Краснодарского края погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине четверых бойцов из Краснодарского края".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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