Военный из Калмыкии погиб на Украине

07 сентября 2023, 18:45

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Санал Горяев погиб на Украине, сообщила администрация Яшкульского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 33 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Баатр Цеденов и Евгений Загудаев погибли на Украине, общее число жителей Калмыкии, гибель которых на Украине подтвердили власти, достигло 32.

Санал Горяев погиб на Украине, сообщила администрация Яшкульского района, отчитываясь об открытии парты Героя. Горяев уроженец поселка Хулхута, служил в Чечне в период первой чеченской кампании. После демобилизации вернулся в родное село и работал трактористом. С марта 2022 года добровольцем принимал участие в специальной военной операции, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 6 сентября.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 33 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 18.30 мск 7 сентября сообщили о гибели на Украине не менее 2493 жителей юга России, в том числе 1273 жителей СКФО и 1220 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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