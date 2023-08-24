Два военных из Калмыкии погибли на Украине

24 августа 2023, 16:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Баатр Цеденов и Евгений Загудаев погибли на Украине, сообщила администрация Целинного района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 32 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Василий Дорджиев стал 30-м военным из Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Командир мотострелкового взвода старший лейтенант Баатр Цеденов погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила администрация Целинного района. Цеденов родом из поселка Ики-Чонос. Ему было 38 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 16 августа.

В другом сообщении, опубликованном 21 августа, власти сообщили о передаче ордена Мужества родным погибшего в ходе военной операции Евгения Загудаева. Подробности о погибшем в сообщении не приведены.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 32 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.30 мск 24 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2432 жителей юга России, в том числе 1248 жителей СКФО и 1184 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.