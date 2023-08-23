Военный из Калмыкии убит на Украине

23 августа 2023, 15:32

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Василий Дорджиев погиб на Украине, сообщила администрация Малодербетовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 30 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что мобилизованный Арсланг Бадмаев и контрактник Санал Дулаев погибли на Украине. Общее число военных из Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти, достигло 29.

Василий Дорджиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Малодербетовского района. Он уроженец поселка Красносельский, окончил Калмыцкий госуниверситет. После вуза работал учителем физики, с 2008 года работал пришёл ведущим специалистом в отдел развития агоро-промышленного комплекса, земельных и имущественных отношений администрации Малодербетовского Района. На военную операцию на Украине Дорджиев ушел весной этого года. Дорждиеву был 41 год, у него остались жена и двое детей, говорится в публикации в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 30 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 15.30 мск 23 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2427 жителей юга России, в том числе 1248 жителей СКФО и 1179 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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