Арсланг Бадмаев. Скриншот фото из Telegram-канала Малодербетовского района от 06.08.23, https://t.me/mdrmork/11333.

12 августа 2023, 05:23

Стало известно о гибели на Украине двух военных из Калмыкии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мобилизованный Арсланг Бадмаев и контрактник Санал Дулаев погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 29 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что Андрей Могилев стал 27-м военным из Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Мобилизованный уроженец села Плодовитое Арсланг Бадмаев погиб на Украине, сообщила администрация Малодербетовского района. В зоне военной операции он служил в составе десантно-штурмового батальона. Погиб в боях за Артёмовск 25 июля, говорится в сообщении в telegram-канале районной администрации от 6 августа.

Санал Дулаев. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Юстинского района от 09.12.22, https://t.me/yustrmo/2540.Администрация Юстинского района ранее сообщила о гибели в ходе военной операции 37-летнего контрактника Санала Дулаева. Уроженец поселка Эрдниевский после армии заключил контракт, служил на Северном Кавказе, в том числе в Чечне. В ходе спецоперации на Украине служил старшим разведчиком, снайпером. Погиб в сентябре 2022 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 9 декабря 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 29 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 05.00 мск 12 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2396 жителей юга России, в том числе 1232 жителей СКФО и 1164 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Семь военных из Астраханской области убиты на Украине", "Два военных из Краснодарского края погибли на Украине", "22 военных из Азова погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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