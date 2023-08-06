Власти сообщили о гибели жителя Калмыкии на Украине

06 августа 2023, 06:47

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В ходе спецоперации на Украине погиб житель села Приютное Андрей Могилев, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель там как минимум 27 военных из Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что 27 июля стало известно о гибели на Украине Нармы Бадмагаряева. Он стал 26-м военным из Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Руководство Приютненского района Калмыкии вручило орден мужества семье местного жителя Андрея Могилева, погибшего в ходе спецоперации на Украине, сообщил 5 августа в своем телеграм-канале глава района Басан Манжиков.

По его словам, орден был вручен родителям военнослужащего и его жене. В сообщении не уточняется, когда и при каких обстоятельствах погиб Могилев. Орденом мужества посмертно он награжден указом президента России от 10 июня текущего года.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 27 военных из Калмыкии. Всего с начала военной операции власти и силовики к 07.00 мск 6 августа сообщили о гибели на Украине не менее 2371 жителя юга России, в том числе 1225 жителей СКФО и 1146 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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