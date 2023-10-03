Аналитики оценили значение оборонного соглашения между Баку и Тбилиси

03 октября 2023, 03:38

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Парламент Азербайджана ратифицировал межправительственное соглашение с Грузией о сотрудничестве в области обороны. Углубление военного сотрудничества повысит влияние обеих стран в регионе, считают аналитики.

Азербайджано-грузинское межправительственное соглашение о сотрудничество в области обороны было ратифицировано 2 октября Милли Меджлисом Азербайджана.

«Целью соглашения является содействие и укрепление сотрудничества между сторонами в области обороны, а также обеспечение практической деятельности по реализации принятых сторонами программ военного сотрудничества», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в комитете по обороне безопасности и борьбе с коррупцией азербайджанского парламента.

Согласно документу, «стороны обязуются развивать сотрудничество в таких областях, как военное образование, тренинги и учения, политика обороны и безопасности, миротворческие и гуманитарные операции, сотрудничество в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира". Кроме того, Баку и Тбилиси договорились взаимодействовать в таких сферах как «контроль над оружием и разоружение, военное законодательство, материально-техническое обеспечение, гражданско-военное сотрудничество, кибербезопасность в области обороны, осуществление сотрудничества в области картографии, военно-медицинских служб», гуманитарного разминирования и других сферах, представляющих взаимный интерес.

Соглашение было подписано 24 апреля в Баку, парламент Грузии уже ратифицировал документ 14 июня.

Руководитель Каспийского института военных исследований Джасур Сумеринли считает, что соглашение соответствуют интересам национальной безопасности двух стран. «Азербайджан и Грузия традиционно, уже на протяжении многих лет сотрудничают в сфере обороны и безопасности. Проводятся совместные учения, трехсторонние маневры с участием также Грузии. Азербайджанские и грузинские военные принимают совместное участие в мероприятиях в рамках Программы НАТО «Партнерство ради мира», регулярно проводятся консультации в области обороны и безопасности. Но сейчас оборонное сотрудничество вступает в новую фазу более интенсивного партнерства», - сказал Сумеринли корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, «у обеих стран есть, чем поделиться». «У Грузии больший опыт учений с НАТО, на территории этой страны действует американский военный учебный центр. Азербайджан со своей стороны тесно сотрудничает с другой страной НАТО - Турцией. Оба государства стремятся привести свои страны в соответствие со стандартами НАТО, и сотрудничество будет помогать в достижении этой цели», - считает эксперт.

Кроме того, отметил он, Азербайджану был бы интересен опыт Грузии в области прозрачности оборонного бюджета, обеспечения общественного контроля за армией, антикоррупционных мерах в военной сфере. «В то же время для Грузии был бы полезен опыт Азербайджана в проведения оперативных антитеррористических мероприятий и достижения эффективных результатов в кратчайшие сроки», - сказал эксперт.

Обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель считает, что соглашение о сотрудничестве в области обороны дополнит стратегическое партнерство между двумя странами в области экономики, энергетики и транспорта.

«Азербайджан и Грузию с максимальной выгодой используют свое географическое расположение. Через них проходят не только стратегически важные трубопроводы, но и транспортные маршруты. Вместе с Турцией построив железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс, три государства открыли фактически новый железнодорожный коридор между Востоком и Западом. Расширение оборонного сотрудничества будет только усиливать геополитическую значимость обоих стран», - сказал аналитик корреспонденту «Кавказского узла».

Он также считает, что сотрудничество в военной сфере важно для обеспечения безопасности международных энергетических проектов. «Через Азербайджан и Грузию проходят сеть стратегических трубопроводов – нефтепроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Супса, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум, который является частью глобального проекта «Южный газовый коридор». За безопасность этих трубопроводов ответственны на своей территории силовики Азербайджана и Грузии», - напомнил Сумеринли.

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