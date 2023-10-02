Жителю Дагестана назначены обязательные работы за публикацию против мобилизации

02 октября 2023, 07:32

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Верховный суд Дагестана утвердил решение нижестоящего суда, который назначил Расулу Бамматову 120 часов обязательных работ, посчитав его виновным в публикации призыва против мобилизации.

Как писал "Кавказский узел", акции протеста против мобилизации прошли в Махачкале 25 и 26 сентября 2022 года, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Власти Дагестана отказались признать уличные протесты против мобилизации в республике инициативой местных жителей. 26 сентября Сергей Меликов заявил, что акции в Махачкале были подготовлены и управлялись, "в том числе из-за рубежа". Вслед за ним этот тезис повторил премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. Чиновники могли бы успокоить протестующих, но предпочли наблюдать за акциями издалека, упрекнул коллег участник совещания в Миннаце Дагестана.

Верховный суд Дагестана поддержал решение Карабудахкентского районного суда, который привлек к ответственности местного жителя Расула Бамматова по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекшие нарушение общественного порядка), пишут 1 октября "Кавказ.Реалии"*.

Поводом для составления административного протокола на Бамматова стала публикация в мессенджере против мобилизации. Карабудахкентский районный суд посчитал его виновным и назначил 120 часов обязательных работ. Бамматов вину не признал, заявив, что телефоном пользуются члены семьи и кто конкретно разместил сообщение - он не знает.

В постановлении, опубликованном на сайте Верховного суда Дагестана отмечается, что Бамматов подал апелляционную жалобу на приговор, посчитав его незаконным и необоснованным. Суд решил, что нарушений процессуальных требований КоАП РФ в деле, которые могли бы повлечь его отмену или изменение постановления, нет.

Напомним, протесты против мобилизации прошли также в Хасавюрте и селе Эндирей Хасавюртовского района. Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также на "Кавказском узле" опубликована справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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