Осуждены три участника массовой драки в Ковдоре

02 октября 2023, 05:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выходцы из Азербайджана осуждены за участие в массовой драке в Ковдоре. Мансур Алыев приговорен к принудительным работам, а Джасарат Гусейнов и Зилфали Гасанов - к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 5 июля 2022 года жители Ковдора, который находится в Мурманской области, вышли на улицы после того, как 4 июля в городе произошла массовая драка с участием азербайджанцев. В драке пострадали четыре человека. В июне следователи предъявили обвинение в окончательной редакции трем выходцам из Азербайджана, дело в отношении еще 10 их земляков выделено в отдельное производство.

Представители местной азербайджанской общины заявили, что массовая драка не связана с межнациональными отношениями. Омбудсмен по Мурманской области указал, что причиной конфликта стал криминал. Аналитики обратили внимание на рост этнической агрессии в России и раскритиковали власти за замалчивание проблем в межнациональных отношениях.

Ковдорский городской суд вынес приговор трем участникам массовой драки, произошедшем в июле прошлого года, пишет сегодня, 2 октября "Коммерсант".

Суд квалифицировал действия индивидуального предпринимателя Мансура Алыева, продавца Джасарата Гусейнова и администратора магазина Зилфали Гасанова признаны виновными в зависимости как хулиганство, совершенное группой лиц, а также нанесение побоев и причинение легкого вреда здоровью. Подсудимые вину признали частично, заявив, что не нарушали общественный порядок, а лишь хотели сгладить конфликтную ситуацию. Суд, впрочем, установил, что они наносили удары потерпевшим в присутствии полицейских, не реагируя на их требования.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие у подсудимых детей, а также факт перечисления потерпевшим от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. В итоге Мансур Алыев получил восемь месяцев колонии, которые были заменены на принудительные работы сроком два года и три месяца с удержанием части заработной платы в доход государства, а Гусейнов и Гасанов - к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

Кроме того, один из потерпевших подал иск к подсудимым на один миллион рублей, однако суд его отклонил, взыскав с одного из осужденных 70 тысяч рублей в пользу несовершеннолетнего потерпевшего, информирует "Российская газета".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.