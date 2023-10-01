01 октября 2023, 04:07

Трое военных из Астраханской области осуждены за избиение комбата

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Суд в Новочеркасске приговорил контрактников Рамиля Бимагамбетова к шести годам колонии общего режима, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева - к 5,5 годам колонии общего режима. Они признаны виновными в избиении командира батальона. Осужденные заявили, что из колонии хотят уехать в зону СВО.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля суд в Новочеркасске арестовал мобилизованнного Рамиля Бимагамбетова, который, по версии следствия, вместе с другими сослуживцами избил командира за воспитательную беседу.

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор трем военнослужащим-контрактникам из Астраханской области Рамилю Бимагамбетову, Жанарбеку Джалмухамбетову и Чингисхану Калиеву, сообщает 30 сентября 161.ru.

Все трое были обвинены по части 3 статьи 334 УК РФ - насильственные действия в отношении начальника во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей. Обвиняемым грозило до 15 лет колонии строгого режима, но все трое признали вину и раскаялись, пишет "Коммерсант".

Бимагамбетов приговорен к шести годам колонии общего режима, Джалмухамбетов и Калиев - к 5,5 годам колонии общего режима. После этапирования они планируют написать заявления о замене оставшейся части наказания участием в боевых действия в зоне СВО.

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Примечание:

"Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве", "Уроженец Калмыкии оспаривает отказ в убежище в Казахстане после побега из военной части", "Мобилизованный осужден в Новочеркасске за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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