Трое военных из Астраханской области осуждены за избиение комбата

01 октября 2023, 04:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Новочеркасске приговорил контрактников Рамиля Бимагамбетова к шести годам колонии общего режима, Жанарбека Джалмухамбетова и Чингисхана Калиева - к 5,5 годам колонии общего режима. Они признаны виновными в избиении командира батальона. Осужденные заявили, что из колонии хотят уехать в зону СВО.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля суд в Новочеркасске арестовал мобилизованнного Рамиля Бимагамбетова, который, по версии следствия, вместе с другими сослуживцами избил командира за воспитательную беседу.

Новочеркасский гарнизонный военный суд вынес приговор трем военнослужащим-контрактникам из Астраханской области Рамилю Бимагамбетову, Жанарбеку Джалмухамбетову и Чингисхану Калиеву, сообщает 30 сентября 161.ru.

Все трое были обвинены по части 3 статьи 334 УК РФ - насильственные действия в отношении начальника во время исполнения им обязанностей военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей. Обвиняемым грозило до 15 лет колонии строгого режима, но все трое признали вину и раскаялись, пишет "Коммерсант".

Бимагамбетов приговорен к шести годам колонии общего режима, Джалмухамбетов и Калиев - к 5,5 годам колонии общего режима. После этапирования они планируют написать заявления о замене оставшейся части наказания участием в боевых действия в зоне СВО.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.