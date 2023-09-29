29 сентября 2023, 09:10

Жители села в Кабардино-Балкарии добились ремонта водопровода

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Прорыв на водопроводе в селе Новая Балкария устранен после жалоб жителей на перебои с подачей воды, сообщили власти Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 26 августа Центр управления регионом (ЦУР) Кабардино-Балкарии сообщил, что рабочие устранили аварию на водопроводе в Тырныаузе после того, как жители пожаловались на отсутствие водоснабжения.

Центр управления регионом обрабатывает обращения жителей Кабардино-Балкарии, поступающие из соцсетей, через специализированную систему "Инцидент менеджмент", сообщило ведомство 24 мая 2023 года.

В селе Новая Балкария восстановлено водоснабжение после того, как Центр управления регионом зафиксировал в соцсетях жалобы жителей на перебои в подаче воды, сообщил ЦУР 28 сентября в своем телеграм-канале.

Сотрудники ЦУР направили обращения в администрацию Терского района. "Специалисты прибыли на место и установили, что на линии магистрального водопровода по ул. Центральной, ведущей от скважины к водозаборной башне, произошел прорыв. Это привело к значительным потерям воды. Проведены аварийно-восстановительные работы, водоснабжение осуществляется в штатном режиме", - говорится в публикации. Когда и в каких сетях были размещены обращения жителей, ведомство не уточнило.

Напомним, жители Кабардино-Балкарии неоднократно жаловались на проблемы с водоснабжением. Так, 16 апреля пользователи соцсети, комментируя отчет властей о ремонте водозабора и дренажа в селе Лечинкай, отметили, что во многих населенных пунктах вода поступает с перебоями или низкого качества.

Правительство Кабардино-Балкарии заявило в январе 2022 года, что в республике за три года в рамках федеральной программы "Чистая вода" построены и реконструированы более 50 объектов водоснабжения. Во многих населенных пунктах проблемы с водоснабжением не решены, указали тогда пользователи соцсети.

В феврале жители села Жемтала пожаловались на отсутствие воды, срывы графика ее подвоза и нехватку бутилированной воды в магазинах. Проблема с подачей воды в селе Жемтала существует давно, рассказали сельчане "Кавказскому узлу". По данным местных властей, проблема усугубляется из-за ветхих труб. Вода подается по графику и в других селениях Кабардино-Балкарии, ее приходится запасать и привозить из других районов.

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Примечание:

"Подача воды в Баксане восстановлена после жалоб горожан", "Жители Нартана добились ремонта водопровода", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей села в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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