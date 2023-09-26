26 сентября 2023, 22:15

Контрактник в Волгограде получил срок за неявку на службу

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Контрактник Эдуард Мирзоев, не вернувшийся на службу из отпуска, отсутствовал в части более двух месяцев. Волгоградский гарнизонный военный суд назначил Мирзоеву наказание меньше минимального и арестовал его.

Волгоградский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику Эдуарду Мирзоеву по делу о неявке в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца ( часть 5 статьи 337 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет). 10 января Мирзоев  без уважительных причин не прибыл из отпуска в воинскую часть и незаконно отсутствовал на службе, проживая у себя дома. 30 марта  он самостоятельно явился в пункт постоянной дислокации части. В суде Мирзоев признал вину. Суд приговорил контрактника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, применив статью 64 УК РФ о назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Мирзоев взят под стражу в зале суда, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Как следует из карточки дела на сайте суда, дело Мирзоева поступило в суд 31 августа, состоялись два заседания суда, приговор был вынесен сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что  суд в Новороссийске приговорил контрактника из Волгоградской области Дмитрия Тюрина к пяти годам и двум месяцам лишения свободы за отсутствие в части во время мобилизации. Военный пояснил, что уехал после того, как подал рапорт об увольнении.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Военнослужащие не смогут разорвать контракт до окончания мобилизации, однако неизвестно, на какой период она объявлена, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы и правозащитники. 28 октября 2022 года  министр обороны отчитался президенту о завершении частичной мобилизации, однако президент не подписал указ о ее окончании. Юристы администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, заявил 1 ноября 2022 года пресс-секретарь Путина.

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Примечание:

"Контрактник из Волгограда столкнулся с угрозами на фоне тяжбы о лечении", "Мобилизованный волгоградец оспаривает заключение военных врачей", "Защита мобилизованного жителя Знаменска заявила о фальсификациях в его деле".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 сентября 2023, 22:53

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