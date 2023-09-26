Власти Ростовской области объяснили происхождение звуков взрывов

26 сентября 2023, 12:46

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Два взрыва, которые сегодня утром слышали жители Таганрога, связаны с учениями военных на полигоне в Ростовской области, заявили местные власти.

По данным министерства информационной политики и массовых коммуникаций Ростовской области, жители Таганрога заметили сегодня в небе над городом инверсионные следы.

Министерство пояснило, что эти следы связаны с учениями военных, передал сегодня ТАСС.

Учения проходили на одном из полигонов за пределами Таганрога, пояснил мэр города Андрей Фатеев.

"Стали поступать сообщения о громком хлопке сегодня около 10.25, которые слышали жители города. По информации военных – это учения, которые проходят на полигоне в Ростовской области. Отмечу, что не на территории Таганрога. Прошу всех жителей сохранять спокойствие", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Сегодня утром в Таганроге были слышны два громких взрыва, очевидцы сообщили о появлении вертолетов в небе после инцидента, отметил телеграм-канал "RusNews".

"Кавказский узел" также писал, что с февраля 2022 года в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с боеприпасами и летающими объектами. В частности, 15 августа в городе Миллерово были слышны взрывы и выстрелы, так как военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром, заявили власти. Местные жители в ответ на эти объяснения выказали в соцсети недоверие.

На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе в июне 2022 года и в начале мая 2023 года произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая власти Ростовской области отчитались о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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