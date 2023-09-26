Активисты призвали защитить грузинское культурное наследие в Абхазии

26 сентября 2023, 04:56

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В Абхазии грузинский храм X-XI веков покрасили в белый цвет и устроили там концертный зал, отметили активисты неправительственной организации "Движение за культурное наследие". Они отметили, что многие памятники грузинской культуры находятся под угрозой и призвали власти защитить их.

Неправительственная организация "Движение за культурное наследие" опубликовала 25 сентября видео с грузинским храмом X-XI веков в Бичвинта Абхазии, который, как утверждается, переделан под концертный зал. На коротком видео запечатлен храм, под куполом которого нарисован лик Иисуса Христа. В храме установлены стулья. За кадром звучит музыка, подобная органной.

НПО выразило обеспокоенность в связи с тем, что на территории Абхазии идет уничтожение грузинского культурного наследия. По данным организации, активистам удалось ознакомиться с состоянием памятников в Сухуме, Гулрыпше, Гудауте и Бичвинте. "Изучение ситуации на местах в очередной раз показало, что на объектах культурного наследия Абхазии идет организованный процесс стирания грузинских следов, который проявляется в преднамеренном повреждении и уничтожении уникального наследия и искажении исторических фактов", - говорится в заявлении организации.

Активисты также отметили, что "в сложном положении" находятся крепость Беслети и так называемый "мост Тамары". "В Сухуме полным ходом идет процесс очистки от грузинских следов и в так называемом Национальном музее, где копии фресок грузинских царей представлены без соответствующей информации, также другие артефакты грузинского культурного наследия не сопровождаются надлежащими описаниями", - отметили они.

НПО призвало соответствующие ведомства использовать различные рычаги для прекращения уничтожения грузинского культурного наследия в Абхазии.

Грузинская патриархия призвала власти Грузии договориться с представителями России об организации в Абхазии мониторинга ЮНЕСКО, чтобы не допустить уничтожения исторических памятников.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в январе 2017 года в селе Цебельда (Цабал) Гулрыпшского района Абхазии, по словам представителей местной администрации, церковь XIX века и польское кладбище были разрушены при проведении работ по строительству полигона. Президент Грузии обвинил российскую сторону в вандализме. Минобороны России ответило, что никаких работ в интересах 7-й военной базе в районе Цебельды не было, аналогичное заявление сделало и военное ведомство Абхазии, указав, что в республике уже есть два военных полигона.

После Пятидневной войны 2008 года Россия официально признала Абхазию в качестве независимой республики, в то время как Грузия считает ее оккупированной территорией. Подробная информация о "Пятидневной войне" 2008 года размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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