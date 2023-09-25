Суд по делу Ашиковых отказался изучить спорные доказательства

25 сентября 2023, 13:42

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Судья отклонил ходатайства защиты об исследовании спорных доказательств по делу бывшего начальника полиции Махачкалы Раипа Ашикова, его брата Зиявудина Ашикова и Омара Абдурашидова, обвиненных в финансировании терроризма, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков и его брат, бывший врио главы отдела полиции Каспийска Зиявудин Ашиков обвиняются в финансировании терроризма и покушении на силовика. Раип Ашиков в декабре 2020 года был также заподозрен в превышении полномочий. Еще один фигурант дела, начальник доставки пенсии в Тарумовском районе Омар Абдурашидов, заподозрен в вымогательстве в особо крупном размере и финансировании терроризма.

Обвинение Раипу и Зиявудину Ашиковым и Омару Абдурашидову не изменилось в окончательной версии, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимых Сапият Магомедова. "Их по-прежнему обвиняют в финансировании терроризма и покушении на сотрудника правоохранительного органа, но они полностью отрицают обвинения", - сообщила она.

20 сентября гособвинитель на стадии обвинительной речи в качестве обоснования вины подсудимых дословно зачитал обвинительное заключение, с которым дело поступило в суд. Также он потребовал для Раипа Ашикова 23 года лишения свободы, для Зиявудина Ашикова - 17 лет, а для Омара Абдурашидова - 20 лет лишения свободы, сообщил в тот же день "Черновик".

По словам адвоката, судья Южного окружного военного суда отклонил практически все ходатайства защиты. "Суд даже самовольно изменил порядок исследования доказательств, заявив, что наши письменные доказательства его не интересуют, и заставив моих подзащитных давать показания", - рассказала Магомедова.

В частности, было отклонено ходатайство защиты об исследовании флешки с обращением "некоего боевика" к Омару Абдурашидову, про которую сам Абдурашидов заявлял, что ему ее подкинули. "Мы просили исследовать запись, просили проверить дату ее появления, провести фоноскопическую экспертизу, чтобы понять, не был ли текст наложен. Во всем было отказано", - сказала адвокат.

При этом все ходатайства гособвинения были удовлетворены, отметила она. "Учитывали даже показания тех свидетелей обвинения, которые говорили, что не помнят, о чем говорили на следствии", - сказала Сапият Магомедова, подчеркнув, что направила жалобы на действия суда в Квалификационную коллегию и председателю военного суда.

По словам адвоката, Абдурашидов на суде заявлял о пытках, а Ашиковы сообщали, что их поставили в условия, в которых невозможно готовиться к защите. "Их перевели в СИЗО-6 Ростова-на-Дону, контролируемое ФСБ, где нет дневного света, а камеры так малы, что если один человек стоит, второй должен сидеть. Защита часами не могла попасть на свидания с подзащитными (мне удалось встретиться с ними лишь три раза), а сами эти свидания не были конфиденциальными и было запрещено передавать друг другу документы. Они просили о переводе в другое СИЗО, но суд отказал", - рассказала Магомедова.

Суд назначил прения на сегодня, добавила она. "Из-за таких условий мы не готовы к прениям, и защита об этом заявила. Судья ответил: «Мне все равно, 25-го прения, 26-го я ухожу на приговор»", - сообщила Сапият Магомедова.

Напомним, Раип Ашиков заявлял о своей невиновности и указывал, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным чиновником. Омар Абдурашидов утверждал, что его пытали, добиваясь оговора Ашикова. Родные Абдурашидова и Ашиковых неоднократно проводили акции протеста, настаивая на том, что дело сфальсифицировано. По версии близких Ашикова, он стал участником уголовного дела после того, как выявил многомиллиардные хищения в ходе расследования дела в отношении дагестанского филиала "Россельхозбанка". В октябре 2020 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Раипа Ашикова на необоснованное задержание и постоянное продление меры пресечения.

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