24 сентября 2023, 19:28

Восемь человек задержаны в Армении по делу о подготовке захвата власти

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Обвинение в подготовке вооруженного захвата власти предъявлено восьми задержанным, в том числе семи членам добровольческого отряда "Крестоносцы", сообщила Служба нацбезопасности Армении. 

Как писал "Кавказский узел", добровольческий отряд "Крестоносцы" в августе участвовал в акции протеста против блокады Лачинского коридора. 8 августа командир отряда Саркис Погосян заявил, что они готовы сами разблокировать Лачинский коридор. 9 августа около 150 участников карабахской войны прибыли в Корнидзор, чтобы обсудить с российскими миротворцами вопрос доставки гуманитарного груза в Степанакерт. 10 августа стало известно, что "Крестоносцы" отошли от Корнидзора, чтобы не обострять обстановку.

В Армении задержаны восемь человек по подозрению в подготовке захвата власти, дело расследуется по статье 43-419 УК Армении, сообщила Служба нацбезопасности.

Семь из восьми задержанных - члены общественной военно-патриотической организации «Крестоносцы», сообщили следователи. "Питая идеологическую вражду в отношении членов правительства Армении и его руководителя, придя к предварительному согласию друг с другом, договорились с использованием имеющегося у них оружия и боеприпасов захватить власть с применением насилия, способом, не предусмотренным Конституцией Армении", - цитирует сегодня сообщение ведомства News.am.

По версии следователей, члены преступной группы приобрели средства связи, оборудование для глушения телефонной связи, но не смогли приступить к задуманному, поскольку их планы были раскрыты сотрудниками СНБ.

"Проведены обыски по адресам проживания членов группы, а также в офисах общественных организаций, в результате чего обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные средства, документы", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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