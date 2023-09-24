Землетрясение произошло в Тбилиси

24 сентября 2023, 11:52

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Землетрясение магнитудой 4 произошло сегодня в столице Грузии Тбилиси. Как сообщили в сейсмическом центре страны, эпицентр землетрясения находился в шести километрах от центра города, поэтому практически все местные жители ощутили толчки.

По данным Национального центра сейсмического мониторинга Института наук о Земле Грузии, в 08.00 по местному времени (07.00 мск) в Грузии произошло землетрясение, магнитудой около 4.

Эпицентр находился в шести километрах от Тбилиси, в двух километрах села Норио, сказано в сообщении центра, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Землетрясение напугало местных жителей. Толчки были особенно чувствительны в многоэтажках, колебания достаточно сильно ощущались на 16-м этаже, передал корреспондент "Кавказского узла".

Часть жителей Грузии заявили в соцсети Facebook*, что во время толчков им был слышен звук, похожий на гул.

"Во время землетрясения происходит разрыв почвы, при котором возникает этот звук. От него появляется неприятное ощущение, я знаю. Чем больше землетрясение, тем более интенсивный и длительный звук в эпицентре", – пояснила на своей странице в Facebook* директор института Земли Тея Гоголадзе, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Из Баку в Турцию для помощи пострадавшим от землетрясения были направлены два самолета с оборудованием для полевого госпиталя и палатками для размещения оставшихся без крыши над головой.

При землетрясении в городе Антакья погибли в том числе два гражданина Грузии.

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