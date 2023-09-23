Махачкалинцы пожаловались на качество водопроводной воды

23 сентября 2023, 17:47

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В жилые дома уже двое суток подается мутная вода, для приготовления пищи и купания детей приходится покупать бутилированную воду, пожаловались жители Махачкалы. Помутнение воды связано с ремонтом на водоводе, пояснили в "Водоканале".

Жители северной части Махачкалы и пригородных поселков пожаловались на грязную водопроводную воду в их домах. В частности, об этом сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" житель махачкалинского поселка Семендер Гаджимурад. "В поселке Семендер двое суток идет грязная вода", - сказал Гаджимурад, пояснив, что грязная вода идет с 21 сентября.

Об аналогичной проблеме сообщила жительница Махачкалы Маликат. "На проспекте Акушинского очень мутная вода в кране двое суток", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина добавила, что для приготовления пищи и купания детей приходится покупать бутилированную воду, а стиральную машину она не включает, так как боится ее поломки из-за грязной воды. По словам Маликат, они звонили по этому поводу в Водоканал, где им «пообещали разобраться, в чем дело».

О грязной воде также рассказали жители домов по улицам Казбекова и Радужная в Махачкале, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Несколько жалоб читателей опубликовал 22 сентября "Черновик" в своем телеграм-канале. "Весь день идет грязная вода из-под крана в Ленинкенте (пригород Махачкалы). С утра жду, что к вечеру очистится, но нет", - написал один из читателей. "В Сепараторном поселке Махачкалы тоже мутная вода", - приводятся в публикации слова другого махачкалинца.

21 и 22 сентября проводились плановые ремонтные работы на водоводе «Миатли - Махачкала», из-за этого были перебои в водоснабжении в Кировском и частично Советском районах Махачкалы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник "Махачкалаводоканала".

По его словам, подача воды была восстановлена 22 сентября, а помутнение может быть связано с проводимым ремонтом. Жителям необходимо подождать некоторое время, когда сойдет мутная вода после ремонтных работ, сказал представитель организации.

Управление Роспотребнадзора направило предписание в адрес ОАО «Махачкалаводоканал» "для принятия срочных мер по обеспечению населения чистой водой", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ведомства.

"Был проведен отбор и исследование проб воды. Установлено их несоответствие гигиеническим требованиям по показателю мутности. В администрацию Махачкалы, ОАО «Махачкалаводоканал», ГУП «Чистая вода», МУП «Новостроевское ЖКХ» направлена телефонограмма о принятии незамедлительных мер по обеспечению населения города и прилегающих поселков, населенных пунктов «Новострой» качественной питьевой водой. Решается вопрос о приостановлении подачи воды и организации подвоза до улучшения ее качества. Информация направлена в прокуратуру РД для принятия мер", - сказал он.

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