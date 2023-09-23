Дошло до суда дело бывшего управляющего филиалом МИнБанка в Нальчике

23 сентября 2023, 01:57

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Бывший управляющий филиалом Московского индустриального банка в Нальчике Заурбек Тяжгов обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, его дело поступило на рассмотрение в суд.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году в филиале Московского индустриального банка (МИнБанка) в Нальчике было выявлено хищение денег вкладчиков на сумму в 800 миллионов рублей. Более 40 жителей Кабардино-Балкарии сделали срочные вклады под выгодный процент, надеясь приумножить свои накопления, теперь они пытаются вернуть свои деньги через суд. Главное управление МВД по СКФО расследует уголовное дело бывшего управляющего операционным офисом банка в Нальчике Заурбека Тяжгова по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Уголовное дело в отношении бывшего управляющего Нальчикским филиалом Московского индустриального банка Заурбека Тяжгова передано в суд для рассмотрения по существу, сообщила 22 сентября прокуратура Кабардино-Балкарии.

Как сообщения ведомства следует, что Тяжгов обвиняется в хищении денежных средств вкладчиков на сумму более 580 млн рублей. Бывшему банкиру предъявлено обвинение по частям 3 и 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В деле 72 эпизода хищения денежных средств вкладчиков.

По версии следствия, обвиняемый, занимая с 2009 года должность руководителя одного из отделений Сбербанка РФ в Кабардино-Балкарии, а с 2018 года - филиала МИнБанка, похитил денежные средства 70 граждан и двух юридических лиц, которые они внесли в банк в качестве вкладов, а также для погашения кредиторской задолженности.

В 2020 году в филиале Московского индустриального банка (МИнБанка) в Нальчике было выявлено хищение денег вкладчиков на сумму в 800 миллионов рублей. Более 40 жителей Кабардино-Балкарии сделали срочные вклады под выгодный процент, надеясь приумножить свои накопления, теперь они пытаются вернуть свои деньги через суд.

В марте Верховный суд Кабардино-Балкарии частично удовлетворил иск вкладчика МИнБанка Исмаила Гоова, обязав вернуть вложенные 8,5 миллиона рублей, но отказав в выплате процентов и компенсации морального вреда. Гоов уверен, что банк обжалует решение суда. Гоов заявил корреспонденту "Кавказского узла", что точка в это деле еще не поставлена.

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