Акция протеста врачей у армянского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК). Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=SbZ5Q5SAiY8

22 сентября 2023, 21:29

Ереванцы призвали Красный Крест отправить врачей в Карабах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Врачи в Ереване потребовали, чтобы Красный Крест организовал проезд армянских медработников в Нагорный Карабах для помощи пострадавшим жителям. Представитель МККК заявила, что организация не занимается такой работой. 

Как писал "Кавказский узел", за два дня в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10  мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получило свыше 400 человек, в том числе 40 мирных жителей, 13 из которых дети, сообщил вечером 20 сентября карабахский омбудсмен. Участники акций в Ереване призвали власти Армении, США и Франции организовать гуманитарный коридор для эвакуации населения из Нагорного Карабаха. 

По данным директора Степанакертского медцентра, состояние большинства раненых, которые лечатся в  учреждении, оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требуется транспортировка в Армению.

Несколько десятков врачей провели акцию протеста у армянского офиса Международного комитета Красного Креста (МККК), требуя организовать отправку армянских медработников в Нагорный Карабах для помощи раненым в ходе начатых Азербайджаном военных действий, передал корреспондент «Кавказского узла».

Красный Крест не должен забывать о своей миссии и не путать нейтралитет с безразличием, заявила в ходе акции врач Арега Овсепян. «Но что сделал МККК за прошедшие три дня в Арцахе? (самоназвание Нагорного Карабаха). МККК не должна ждать, пока ситуация в Арцахе станет критической», - считает она.

В условиях гуманитарной катастрофы и отсутствия необходимых медикаментов невозможно оказать пострадавшим людям первую помощь, отметил другой участник акции.

Спустя некоторое время группу врачей приняли представители МККК, однако участники акции остались недовольны итогами встречи.

Красный Крест не может предпринимать какие-либо действия без согласия сторон, пояснила журналистам после встречи с врачами глава коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

По ее словам, в ходе встречи врачам объяснили регламент и суть работы международной организации. «МККК осуществляет свою деятельность, получив согласие обеих сторон. Весь этот процесс строго конфиденциальный и не подлежит публичности», - отметила она.

В то же время Аматуни заявила, что отправка врачей-добровольцев в Нагорный Карабах не входит в компетенцию Красного Креста и организация такие вопросы не решает. «Международная организация работает с специалистами МККК, а также с Армянским Красным Крестом», - сказала она.

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Примечание:

"Азербайджан заявил о готовности помочь карабахским раненым", "Советник президента Азербайджана допустил амнистию для карабахских военных", "Более 40 тысяч мест размещения для карабахцев подготовлены в Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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