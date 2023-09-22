Оставлен в силе отказ расследовать освобождение Мелконяна из колонии

22 сентября 2023, 10:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция утвердила отказы судов инициировать расследование в связи с досрочным освобождением из колонии Арсена Мелконяна, осужденного по делу о смерти волгоградского риелтора Романа Гребенюка.

Как писал "Кавказский узел", в июле Волгоградский облсуд отказался удовлетворить жалобу юриста Ивана Иванова на отказ Дзержинского райсуда Волгограда инициировать расследование в связи с досрочным освобождением Арсена Мелконяна из колонии строгого режима. Иванов решил подать кассационную жалобу.

В январе Иван Иванов попросил Следком провести проверку в связи с освобождением осужденного из колонии строгого режима. СКР без проведения проверки направил его обращение в областную прокуратуру, которая также без проведения проверки переправила обращение в областное управление ФСИН. Оттуда Иванову поступил ответ, что на подобные вопросы в ведомстве "отвечать не собираются". Тогда Иванов обратился в Дзержинский райсуд, требуя привлечь к ответственности сотрудников всех трех ведомств. В мае суд первой инстанции отказался удовлетворить его иск.

Четвертый кассационный суд Краснодара 21 сентября, рассмотрев кассационную жалобу, оставил без изменения решения предыдущих инстанций и тем самым разрешил ФСИН не объяснять возвращение Арсена Мелконяна в Волгоград, сообщил Иван Иванов.

Юрист анонсировал обращение в Верховный суд России. "Не согласен с этим решением потому, что Конституцией и законом об обращении граждан предусмотрено, что государственные органы должны по существу рассматривать обращения граждан. Притом, что я в СК отправил фактически заявление о преступлении с требованием привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к освобождению особо опасного преступника. При этом ни СК, ни прокуратурой проверки не проведены, всё это спустили во ФСИН, а ФСИН ответила, что это вообще не мое дело. Нам - гражданам России - сейчас говорят, что беспредел, творящийся в стране, это не наше дело. Ну, по-моему, они оборзели уже", - приводит сегодня его слова V1.ru.

Напомним, Арсен Мелконян, осужденный в марте 2022 года на 11 лет лишения свободы по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, в мае 2023 года вернулся в Волгоград из зоны военной операции на Украине. После этого он был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье. Позднее адвокаты Мелконяна добились отмены приговора и решения о пересмотре дела об убийстве риелтора. 14 июля Волгоградский облсуд сократил срок наказания Арсену Мелконяну до 6,5 года. Также незначительно сокращены сроки его сестре Анне Мелконян и ее супругу Арману Смбатяну.

Роман Гребенюк был избит в октябре 2020 года после конфликта в школьном чате с Анной Мелконян. По версии следствия, после перепалки в чате Анна склонила своего супруга "к причинению вреда здоровью Гребенюка", а также сообщила о конфликте своему брату Арсену. Далее Арсен Мелконян должен был встретиться с Гребенюком, а Смбатян – наблюдать за окружающей обстановкой. Во время встречи, как считают следователи, Арсен Мелконян нанес Гребенюку несколько ударов, после чего тот в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.