Волгоградский облсуд счел законным освобождение Мелконяна из колонии строгого режима

14 июля 2023, 00:06

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Волгоградский областной суд отказался удовлетворить жалобу юриста Ивана Иванова, который добивался расследования в связи с досрочным освобождением Арсена Мелконяна из колонии строгого режима. Иванов намерен продолжить борьбу в кассационном суде.

Как писал "Кавказский узел", Арсен Мелконян, осужденный на 11 лет строгого режима по делу о смерти риелтора Романа Гребенюка, в мае вернулся из зоны специальной военной операции на Украине в Волгоград и был задержан. Мелконян был арестован по подозрению в угрозах убийством нескольким людям, в том числе судье, заявил Следком. Позднее адвокаты Мелконяна добились отмены приговора и решения о пересмотре его дела.

Иван Иванов обжаловал в Волгоградском областном суде решение Дзержинского районного суда, который ранее отказался удовлетворить его требование о расследовании в связи с освобождением Мелконяна. «Вместо 11 лет он [Мелконян] провел в колонии всего год», - отметил Иванов.

По словам юриста, с просьбой провести проверку по факту освобождения осужденного из колонии строгого режима он обратился в Следственный комитет России 27 января 2023 года, но вскоре получил ответ, что поднятые в обращении вопросы к компетенции ведомства не относятся. В связи с этим Следственный комитет 3 февраля направил его обращение в областную прокуратуру без проведения проверки, а 10 дней спустя Иванов получил ответ от областной прокуратуры: надзорное ведомство также без проведения проверки переправило его обращение в управлении ФСИН по Волгоградской области. Оттуда Иванову поступил ответ, что на подобные вопросы в ведомстве «отвечать не собираются». Тогда Иванов обратился в Дзержинский районный суд, требуя привлечь к ответственности сотрудников всех трех ведомств. В мае суд первой инстанции отказался удовлетворить его иск, а 14 июня Иванов подал апелляцию в областной суд.

«Дело обладает большой общественной значимостью и представляет интерес для значительного круга волгоградцев, которые испытывают страх за свою жизнь и своих членов семьи. Выходящие раньше времени на свободу по неясным для общественности причинам особо опасные преступники представляют реальную угрозу населению нашей области», - пояснил свою позицию Иван Иванов, отметив, что Уголовно-исполнительный кодекс РФ «не предусматривает возможности освобождения гражданина из колонии строгого режима значительно раньше срока».

На заседании в областном суде присутствовали административный истец Иван Иванов, его представитель Дмитрий Кравченко, сотрудник областной прокуратуры Евгений Тельбухов и журналисты. Дело рассматривалось коллегий судей. В начале заседания слово было предоставлено Иванову, который изложил суду историю своих обращений.

Первоначальное заявление в Следком содержало требование не только провести проверку, но и привлечь к уголовной ответственности должностных лиц, способствовавших неправомерному освобождению осужденного из колонии. Юрист предположил, что досрочное освобождение Мелконяна осуществила группа злоумышленников с коррупционными связями.

«Суд [первой инстанции] ссылался на то, что якобы я не указал на то, что необходимо проверять действия должностных лиц системы ФСИН. Прокурор заявлял в суде первой инстанции, что поскольку я не указал о том, что прошу проверить действия должностных лиц ФСИН, поэтому они переслали мое заявление в ФСИН. Но я прошу проверить действия всех причастных к этому делу должностных лиц. Я не согласен с бездействием следственного комитета и прокуратуры области, так как они вообще не провели проверку. У них нет документа, на основании которого был освобожден особо опасный преступник», - заявил в суде Иванов.

Прокурор Евгений Тельбухов выразил несогласие с требованиями истца, отметив, что считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным. Также он назвал законным перенаправление жалоб Иванова, сославшись на положения Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" N 59-ФЗ и закона «О прокуратуре». «Прошу решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу истца без удовлетворения», - заявил он. Коллегия судей удалилась в совещательную комнату, а через 15 минут было объявлено решение: отказать Иванову в удовлетворении иска.

«Это общая тенденция сейчас, закрывать глаза на весь беспредел, который происходит: нарушается закон, освобождаются особо опасные преступники из зон строгого режима, раздается им оружие – на все это государство давно закрыло глаза. В прокуратуре наплевали на Уголовно-исполнительный кодекс и закон, которые обязывают их надзирать за законностью действий должностных лиц ФСИН. В итоге ФСИН так и не ответил мне на мои вопросы о законности освобождения особо опасного преступника», - сказал Иван Иванов корреспонденту "Кавказского узла" по итогам заседания. Он добавил, что намерен обжаловать решение в 4-м Кассационном суде в Краснодаре.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Иванова, назвал законными его обращения в надзорные и судебные органы в связи с освобождением особо опасных преступников из мест лишения свободы. Юрист сослался на положения Конституции России, Федерального закона "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ" N 59-ФЗ, закона «О прокуратуре» и Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

«Прокуратура обязана рассматривать обращения граждан о признаках преступлений, совершаемых должностными лицами и проводить проверки, в том числе в системе ФСИН и в следственном комитете России. На это есть не только федеральные законы мною перечисленные, но и ведомственные приказы», - сказал Сергей Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

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