Зара Муртазалиева Фото: Стоп-кадр видео "Российские эмигранты во Франции" https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=nLIoQDopvzE

22 сентября 2023, 06:09

Зара Муртазалиева исключена из списка террористов

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Уроженка Чечни Зара Муртазалиева, отсидевшая восемь с половиной лет в мордовской колонии по обвинению в терроризме, удалена из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга. 

Как информировал "Кавказский узел", в 2017 году ЕСПЧ отказался удовлетворить жалобу уроженки Чечни Зары Муртазалиевой на нарушение в России ее права на справедливое судебное разбирательство и защиту в суде. Защита Муртазалиевой обжаловала решение ЕСПЧ. Дело пересмотрели в Большой палате - апелляционной инстанции Евросуда, которая, однако, тоже сочла процесс справедливым.

17 января 2005 года Мосгорсуд признал Зару Муртазалиеву виновной в подготовке теракта в Москве приговорив ее к 9 годам заключения. Верховный суд России снизил ей срок наказания до 8,5 года. В 2008 году суд отказал Муртазалиевой в условно-досрочном освобождении, поскольку она не признала вину. Осужденная вышла на свободу 3 сентября 2012 года, после освобождения живет во Франции.

Данные уроженки Чечни Зары Муртазалиевой удалены из списка террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщил Telegram-канал Avtozak Live.

Муртазалиева находилась в списке Росфинмониторинга с момента его публикации в июне 2011 года, отмечает издание Colta.

Согласно данным Telegram-бота, отслеживающего изменения в перечне, имя Муртазалиевой удалили из списка 19 сентября, вместе с именами еще двух человек. Один из них, уроженец Ингушетии Цечоев, фигурировал в списке со звездочкой, как и Муртазалиева, - этот знак отличает в перечне обвиняемых в терроризме от предполагаемых экстремистов.

Сама Муртазалиева написала на своей странице в соцсети, что узнала об удалении из списка от знакомого. На эту новость она отреагировала словами "мир перевернулся". Комментаторы под публикацией отмечают, что Росфинмониторинг не объясняет причин удаления тех или иных имен из перечня террористов и экстремистов.

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Примечание:

"ЕСПЧ решил пересмотреть жалобу Зары Муртазалиевой", "Уроженка Чечни Зара Муртазалиева рассказала в Гамбурге о нарушениях прав человека в российских колониях", "На свободу вышла осужденная за подготовку теракта уроженка Чечни Зара Муртазалиева".

Автор: "Кавказский узел"

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