Переселенцев Ирганая рассердила волокита с компенсациями

21 сентября 2023, 09:23

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Федеральные власти не выплачивают компенсаций жителям сел, затопленных при вводе в эксплуатацию Ирганайской ГЭС, поясняя, что считают недостоверными списки пострадавших, рассказала адвокат Марина Агальцова. Федеральные чиновники могли бы направить в Дагестан спецкомиссию, которая проверила бы все данные, отметили сами сельчане.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 сентября стало известно, что жители сел, затопленных при вводе в действие Ирганайской ГЭС в 2008 году, получили ответ из Минэкономразвития России. В нем говорится о недочетах в представленных документах, которые нужно устранить, а также отмечается, что денег в бюджете на выплаты компенсаций в 2024-2025 году нет.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации.

Адвокат объяснила порядок расчета выплат

Жители затопленных сел претендуют на три вида компенсаций: за земельные участки, которые ушли под воду при строительстве ГЭС, за домовладения, которые были жителями потеряны при аналогичных обстоятельствах, а также компенсации за упущенную выгоду, которую должен получить каждый житель, чей участок ушел под воду во время строительства, напомнила адвокат Марина Агальцова.

"Мы сейчас (на данном этапе) не требуем компенсацию за земли (компенсации за потопленные земельные участки), потому что это очень большие деньги. Сейчас мы требуем компенсации за упущенную выгоду и за дома (также ушедшие под воду во время строительства ГЭС)", – пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Чтобы выплатить пострадавшим компенсации по упущенной выгоде не требуется составления каких-либо списков, а сама компенсация выплачивается соразмерно гектарам затопленных земель. Однако Минэкономразвития России требует формирования точных списков пострадавших при том, что эти списки уже сформированы давно, объяснила адвокат.

"Эти списки есть. Они были составлены правительственной комиссией еще в 2011 году. После 2020 года они дважды актуализировались с учетом умерших и родившихся. Министерство экономического развития говорит, что не доверяет этим спискам", – отметила Агальцова.

Федеральное министерство мотивирует свое недоверие предположением о том, что списки могут быть недостоверными, оно требует предоставить материалы, на основании которых сформированы списки граждан, и соответствующие заключения по обоснованности включения пострадавших граждан в списки для выплаты им компенсаций. Правительство Дагестана же говорит, что так как Минэконмразвития официальных претензий к заявке не направляло, то эти документы они не предоставляют, объяснила адвокат.

У каждого включенного в эти списки есть подтверждение того, что либо участок, либо дом, потерянный в ходе затопления, принадлежат им. "Тем не менее министерству экономического развития России что-то в составленных списках не нравится", – отметила Агальцова.

Одно из серьезных затруднений – это отсутствие возможности высчитать упущенную выгоду в соответствии с текущим законодательством. Адвокат и пострадавшие предлагают высчитать размер компенсации упущенной выгоды по прежним законодательным нормам, которые действовали на момент затопления земель, добавила Агальцова.

"С момента затопления прошло много времени и менялось законодательство. Сейчас мы не можем некоторые документы оформить в соответствии с требованиями нынешнего законодательства. Например, мы не можем оценить упущенную выгоду согласно требованиям нынешнего законодательства, а можем оценить по старому законодательству, которое существовало на момент затопления", – объяснила она.

Трудности подобного рода возникают часто и для их решения была создана межведомственная группа, в которую входят представители пострадавших людей, представители профильных ведомств, представители правительства республики и федеральные чиновники. Однако комиссия не собирается уже в течении практически двух лет, рассказала Агальцова.

Юрист отметила, что согласно ответу, указанному министерством финансов России на период с 2023 по 2025 годы финансирования нет и не планируются увеличения расходов бюджета. "Значит мы будем продолжать работу над документами и будем делать так, чтобы на следующий бюджетный период у нас уже были идеально подготовленные документы", – отметила Агальцова.

Единственным способом получить компенсации в текущий бюджетный период является прямое указание Путина. Если такое указание будет, то не придется ждать включения бюджетной заявки в следующий бюджетный период, подчеркнула она.

Ирганайцы раскритиковали федеральных чиновников

Жители Ирганая не надеются в ближайшее время получить компенсации. Пострадавшие жители делятся на несколько категорий и в соответствии с причинённым ущербом определенный житель может рассчитывать на определенный вид компенсации или на несколько видов, рассказал один из активистов Магомед.

Списки переселенцев – то есть тех людей, чьи дома ушли под воду в результате затопления и строительства ГЭС, могут меняться со временем, а количество земли, которая ушла под воду, и согласно площади, которой нужно высчитывать компенсации по упущенной выгоде не меняется.

Например, если у ирганайцев затопило определенное количество гектаров земли, то власти должны давать им компенсации за упущенную выгоду именно исходя из площади затопленных земель, пояснил Магомед.

"Они (ирганайцы) уже в зависимости от своих списков делят их между людьми (жители, сады которых затоплены в ходе строительства)", – сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, федеральные чиновники путают землепользователей, чьи сады ушли под воду в результате затопления при строительстве ГЭС, которые претендуют на компенсацию упущенной выгоды с переселенцами, дома которых ушли под воду при тех же обстоятельствах. "Переселенцы – это люди, чьи дома ушли под воду, а землепользователи – это пострадавшие, чьи сады ушли под воду. Это разные вещи", – отметил активист.

Если при выплате компенсации по возмещению затопленного домовладения необходимы списки, которые при этом могут меняться (например, в результате смерти человека или рождения нового члена семьи), то при выплате компенсации за упущенную выгоду учитывают не количество претендующих на эту компенсацию, а площадь земель, затопленных при строительстве, распределение этой компенсации происходит уже после выплаты согласно площади затопленных садовых участков", – сказал Магомед.

Пострадавшие требуют в первую очередь возместить упущенную выгоду за затопленные сады, а выплату переселенцам за затопленные дома оставить на второй этап и проверить списки переселенцев, если в этом возникнет необходимость у федеральных чиновников, уточнил он.

Активист подчеркнул, что формирование и утверждение списков пострадавших относится к местному уровню – в лице администрации сельских поселений и администрации района. К региональному уровню – в лице республиканской власти. Федеральные чиновники не могут в должной мере оценить списки пострадавших. "Откуда (федеральное) министерство знает, кто где жил, кто переселенец, а кто нет?", – задался вопросом активист.

Формирование и обновление списков контролировалось как на уровне районных, так и на уровне республиканских властей, добавил он.

"Работники министерства энергетики и тарифов приезжали в Унцукульский район, мы там поднимали все архивы и по архивным материалам проверяли каждого человека", – рассказал Магомед. После проведенной детальной проверки каждого человека, включенного в список, республиканская комиссия убедилась в подлинности составленных списков, отметил он.

Если у сотрудников федеральных министерств возникают вопросы к составленным спискам, то они тоже могут приехать в район и на месте увидеть все архивные документы, добавил он.

Если у федеральных чиновников возникают вопросы к спискам, они могут направить в Дагестан соответствующую комиссию, также считает один из жителей Ирганая. "Они могли бы приехать и, скажем, в течении недели посмотреть каждого человека (претендующего на ту или иную компенсацию) "под микроскопом". Если есть вопросы, то приезжайте и мы ответим на все ваши вопросы", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Выплаты пострадавшим от затопления в результате строительства Ирганайской ГЭС задерживаются по вине федеральных чиновников. Согласно требованиям республиканских профильных ведомств в 2022 году все списки тех, кто претендует на какой-либо вид компенсации были актуализированы. Актуализация заключалась в том, что из списков удаляли тех, кто скончался на сентябрь 2022 года, а также добавляли тех, кто родился на сентябрь 2022 года, рассказал другой житель Ирганая.

Актуализированные списки были отправлены министерство экономического развития России. "Как мне кажется, кто-то дал команду Минэкономразвитию, чтобы эти списки не пропустили. С 2022 года они пишут одно и то же", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Работа, которая касается администрации местного муниципалитета и правительства Дагестана проделана и осталась только та часть, которая касается федеральных ведомств, отметил он.

18 сентября глава администрации Унцукульского района направил письмо в правительство Дагестана с просьбой, чтобы те в свою очередь направили письмо в Минэкономразвития России о направлении заявки на выплату пострадавшим компенсаций за упущенную выгоду, добавил житель Ирганая.

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