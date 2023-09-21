Армянские патриоты заявили о планах смены власти в стране

21 сентября 2023, 01:12

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Военно-патриотическая структура "Азатазен" на митинге в Ереване объявила о создании антикризисного штаба, задачей которого будет смена власти в Армении в условиях чрезвычайного положения.

Как писал "Кавказский узел", с 19 сентября в Ереване проходят акции протеста, вызванные сообщением о военных действиях Азербайджана в Нагорном Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Силовики применяли против протестующих светошумовые гранаты, есть пострадавшие и задержанные.

Участники военно-патриотической структуры "Азатазен", собравшиеся 20 сентября у памятника Гарегину Нжде в Ереване, заявили об угрозе потере суверенитета Армении после утраты Нагорного Карабаха. Организаторы мероприятия заявили, что необходимо создать антикризисный штаб и объявить в стране режим чрезвычайного положения, который не вводят действующие власти, передал корреспондент "Кавказского узла".

Участник "Азатазен" Ишхан Григорян выразил уверенность, что угроза со стороны Азербайджана касается всех жителей Армении, в том числе в столице. "Если мы не остановим этот процесс, нам не простят наши потомки", - заявил он.

Другой участник "Азатазена" Тарон Багдасарян отметил, что Армения выполнила все свои обязательства в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года по Нагорному Карабаху, в том числе по выводу своих сил из региона. "Не выполнила свои обязательства Россия, которая взяла на себя обязательства миротворца. А официальное заявление Азербайджана о том, что военная агрессия против Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) была согласована с РМК, говорит о его соучастии в преступлении", - заявил Багдасарян. Он добавил, что патриоты готовы встать на защиту Нагорного Карабаха, но такое указание должно исходить от властей Армении, которые молчат.

Общественный деятель Арпи Топчян заявила, что утрата Нагорного Карабаха сильно ослабила Армению и теперь под угрозой находится существование всей армянской нации. "Нас лишили всех ресурсов, в том числе идейных. Это решение было принято 100 лет назад, когда наши земли урезали, нас истребили и взяли в резервацию", - заявила Топчян. Активистка призвала всех армян, в том числе за рубежом, объединиться, чтобы защитить свою страну и народ.

Участники мероприятия также отметили, что в течение трех после осенней войны 2020 года власти Армении ничего не предприняли для защиты населения и суверенитета.

Ответственность за судьбу страны должны взять на себя члены антикризисного штаба, который действует в Армении с 20 сентября, его основной целью станет смена власти в Армении, заявил общественный деятель Грант Матевосян.

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