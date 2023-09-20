Силовики сообщили о задержании демонстрантов в Ереване

20 сентября 2023, 22:37

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Несколько участников акции протеста у здания правительства Армении задержаны по подозрению в нападении на полицейских, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", митинг оппозиции у здания правительства в Ереване вылился в столкновения с полицией, силовики приступили к задержаниям.

19 сентября жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, после сообщении о начале контртеррористической операции Азербайджана, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В результате столкновений между протестующими и силовиками в центре Еревана 19 сентября пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Участники митинга на площади Республики в Ереване примерно в 21։30 (20.30 мск) подошли к входу в здание правительства и, не подчинившись законному требованию полицейских по поддержанию общественного порядка, начали массовые беспорядки, угрожающие общественной безопасности, сообщил Следком Армении. "Группа граждан напала на ряды полицейских, охраняющих здание Правительства, что сочеталось с насилием в отношении сотрудников полиции, выполняющих свои служебные обязанности, нанося им удары ногами и руками, а также бросая камни и различные предметы в сторону здания правительства", - процитировало сообщение ведомства News.Am,

В ходе митинга сегодня лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян заявил, что выступает за смену власти, однако без каких-либо потрясений."Ситуация крайне тяжелая, и для ее изменения необходимы усилия и большое количество граждан», - сказал Теванян. По его словам, необходима продуманная политика действий. Эмоциональные действия, по мнению политика, ни к чему.

Оппозиционер, в частности, призвал соотечественников к массовым забастовкам, сообщило сегодня "Новости Армения".

Однако после того как митинг завершился, часть его участников митинга вступила в столкновения в полицией и попыталась прорваться в здание правительства, В полицейских полетели камни и бутылки, сообщила сегодня "Панорама"

К протестующим вышел Начальник полиции Армении Арам Ованнисян подошел к гражданам, проводящим у здания правительства акцию протеста с требованием отставки Никола Пашиняна, и попытался с ними договориться, сообщило агентство News.Am

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