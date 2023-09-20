Посольство России потребовало разблокировать здание дипмиссии в Ереване

20 сентября 2023, 05:20

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Здание посольства России в Ереване полностью заблокировано, дипмиссия направила в МИД Армении ноту с требованием восстановить нормальную работу. МИД России распространил заявление, в котором призвал прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения.

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября заявил о проведении в Нагорном Карабахе контртеррористической операции для разоружения и вывода армянских формирований. По данным омбудсмена Нагорного Карабаха, в результате обстрела погибли два мирных жителя и десятки ранены, в том числе не менее 11 детей. Вечером того же дня участники акции протеста у посольства России в Ереване развернули большой флаг Нагорного Карабаха, заблокировав вход в здание дипмиссии.

Жители Еревана, собравшиеся перед зданием правительства Армении, потребовали отставки Никола Пашиняна. Между протестующими и силовиками произошли столкновения, полиция применила светошумовые гранаты. В результате столкновений пострадали 34 человека, в том числе 16 полицейских.

Посольство России направило ноту в МИД Армении в связи с блокированием активистами здания дипмиссии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства.

Посольство обратило внимание на "распространившиеся в сети интернет призывы к проведению протестной акции около здания посольства России в Армении". "После их появления дипмиссия оказалась заблокирована сначала частично, а затем полностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нормальная работа дипломатического представительства невозможно, в связи с чем оно направило ноту в МИД Армении "с целью принятия мер для восстановления нормального функционирования посольства в соответствии с обязательствами по Венской конвенции и дипломатических сношениях".

В телеграм-канале посольство опубликовало сегодня, 20 сентября заявление МИД России в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Ведомство призывало "конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения".

"На судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 года и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана. Это изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение Российского миротворческого контингента (РМК), - говорится в сообщении.

Отмечается, что главное сейчас - "безотлагательно вернуться к выполнению комплекса трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годов, где прописаны шаги для мирного решения карабахской проблемы, остановить вооруженное противостояние и сделать все возможное для обеспечения прав и безопасности населения Нагорного Карабаха".

Тем временем протестная акция перед посольством Российской Федерации продолжается, активисты препятствуют входу и выходу в здание. Участники акции растянули флаг Нагорного Карабаха и скандируют "Позор!", "Нет войне!", "Свободу Арцаху", передает сегодня, 20 сентября корреспондент "Кавказского узла".

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