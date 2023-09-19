Судьба предприятия ВОС в Махачкале решится на общественных слушаниях

19 сентября 2023, 22:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Инвалиды по зрению обратились к главе Дагестана, опасаясь потерять работу в связи с передачей земли предприятия под застройку, рассказала сотрудница предприятия. Застройщику предполагается передать лишь часть территории, а взамен улучшить условия для инвалидов, пояснил глава регионального отделения Всероссийского общества слепых.

Как писал "Кавказский узел", члены дагестанской организации Всероссийского общества слепых обратились к главе республики с просьбой не продавать и не передавать под застройку землю, на которой располагается предприятие, где работают инвалиды.

Видеообращение республиканской организации Всероссийского общества слепых к главе республики Сергею Меликову и президенту Всероссийского общества слепых Владимиру Сипкину было опубликовано в Telegram-канале "Черновик". От имени членов организации обращение зачитала девушка, за ее спиной сидят и стоят не менее 20 человек преимущественно пожилого возраста. "Мы, члены дагестанской республиканской организации Всероссийского общества слепых, выступаем против продажи, передачи какой-либо строительной компании земельного участка предприятия ВОС в городе Махачкала по адресу: улица Лаптиева, 51. К сожалению, дагестанское общество слепых в 90-х годах уже столкнулось с тем, что были безвозвратно потеряны предприятия нашего общества в городах Дербент, Хасавюрт и Кизилюрт. Земля, территория предприятия в городе Махачкала - это единственное, что есть сейчас у нашего общества. И мы хотим ее сохранить для нас и для нашего будущего поколения", - говорится в обращении.

Член республиканской организации Всероссийского общества слепых на условиях анонимности рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что работает на предприятии "Электробытприбор" около пяти лет. Средняя зарплата составляет 15 тысяч рублей. "Нам представители правления сообщили, что землю, где расположены цеха, хотят продать под застройку. Мы боимся, что нас после этого закроют, и мы останемся без работы. Для инвалидов найти работу очень трудно, поэтому мы записали это видеообращение", - рассказала женщина.

"Электробытприбор" сейчас носит название "Социально-трудовое предприятие "Анжи", предприятие работает 65 лет. В Махачкале и Кизляре в его цехах работают 45 человек, из них 30 инвалидов. Они шьют мягкий инвентарь, делают изделия из пластмассы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" председатель дагестанского регионального отделения Всероссийского общества слепых Хавлатип Назиргаджиев.

"О ликвидации предприятия речь не идет, никто ничего распродавать не собирается. В Махачкале оно занимает 1,5 гектара земли, большинство зданий изношенные. Было предложение от застройщиков - часть территории отдать им, на полученные деньги помочь нам построить реабилитационный центр для инвалидов, привести в порядок здания. Они спрашивали, что можно предпринять в этой связи на взаимовыгодных условиях", - говорит Назиргаджиев.

Он уточнил, что у него, как председателя дагестанского регионального отделения ВОС, нет права что-либо продавать или отчуждать, так как территория является собственностью Всероссийского общества слепых с руководством в Москве.

"Без их решения, как учредителя, никто ничего не может сделать. До сих пор ни один квадратный метр земли никому не отдали. Поднялся шум, когда застройщики обратились с таким предложением. Обратившиеся с видеообращением мотивируют тем, что если придут застройщики, мы потеряем земельный участок. Но никто такие решения вопреки общему мнению не принимает. Надо изучать, что теряем, а что приобретаем, выработать при необходимости оптимальный вариант. В любом случае будут общественные слушания", - заявил Назиргаджиев.

По его словам, в республике больше нет предприятий, где работает такое количество инвалидов. В социально-трудовом предприятии "Анжи" инвалиды по зрению получают в среднем 18 тысяч рублей в месяц, сообщил Назиргаджиев. "Труд инвалида не может быть рентабельным. В уставе у нас написано - сохранить рабочие места, трудоустроить инвалидов. Поэтому некоторые помещения сдаем в аренду, за счет этого покрываем некоторые расходы, в том числе по содержанию сторожа, уборщицы", - сказал Назиргаджиев.

Он добавил, что из администрации Махачкалы уже звонили в связи с обращением сотрудников предприятия, просили кадастровый паспорт и свидетельство на право собственности, обещали проверить состояние занимаемого предприятием земельного участка.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.