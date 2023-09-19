Житель Карачаево-Черкесии оштрафован за песню Муцураева

19 сентября 2023, 07:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд признал жителя Карачаево-Черкесии Рамиля Долаева виновным в распространении экстремистских материалов за публикацию в соцсети одной из песен барда Тимура Муцураева и оштрафовал на две тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", в 2010 году более 30 песен барда Тимура Муцураева были признаны экстремистскими и внесены в федеральный список запрещенных к распространению материалов. За их публикации грозит штраф от одной до трех тысяч рублей или до 15 суток ареста. 13 июня жительница Владикавказа Ольга Зинкина была оштрафована за распространение песни Муцураева в соцсети.

Житель Карачаево-Черкесии Рамиль Долаев обвинен в распространении экстремистских материалов после публикации в соцсети песни барда Тимура Муцураева, пишут 18 сентября "Кавказ.Реалии"*.

По данным суда, Долаев опубликовал в соцсети одну из песен Муцураева, которая включена в список экстремистских материалов. К моменту обнаружения песни силовиками ее прослушало более 900 человек. Суд счел это массовым распространением запрещенной композиции. В суде Долаев вину признал, раскаялся и заявил, что не знал о запрете песен Муцураева.

Суд оштрафовал Долаева на две тысячи рублей.

Тимур Муцураев известен в Чечне со времен первой военной кампании. Он исполнял на русском языке песни о войне, а позже в его творчестве появились религиозные мотивы и призывы к джихаду.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.