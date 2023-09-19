Успех на выборах в Ереване воодушевил оппозицию

19 сентября 2023, 01:00

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Представители трех из четырех оппозиционных политических сил, прошедших в Совет старейшин Еревана, заявили о готовности вступить в коалицию. Получив большинство мандатов в столице, оппозиционеры сочли, что правящая партия утратила доверие жителей.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия Армении "Гражданский договор" по итогам голосования на выборах в Ереване голосования получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин. Чтобы представитель партии занял пост мэра, партии премьер-министра придется вступать в коалиции. Окончательная явка составила 28,46%, подобная не фиксировалась в столице Армении ни разу.

Кроме правящей партии "Гражданский договор", которая получила 32,57%, в Совет старейшин прошли партия "Национальный прогресс" (18,89%), Блок "Мать - Армения" (15,43%), партия "Республика" (11,32%), партия "Общественный голос" (9,68%), следует из официальных результатов выборов.

О готовности вступить в коалицию с "Национальным прогрессом" и блоком "Мать - Армения" заявил лидер партии "Общественный голос" Вардан Гукасян. В прямом эфире на своем Ютуб-канале, он заявил, что подвергал критике эти две силы в предвыборный период, однако именно в этой коалиции видит крах правящей партии "Гражданский договор" - сейчас на столичных выборах, а в будущем - на парламентских.

Гукасян отметил, что не претендует на пост мэра и готов поддержать любого кандидата - и Айка Марутяна ("Национальный прогресс"), и Андраника Теваняна (блок "Мать - Армения"), однако в случае коалиции требует предоставить его партии все рычаги контроля над городской администрацией.

Таким образом, по его словам, он собирается "навести в Ереване порядок, начиная от запретов на отчуждение земель под строительство зданий до чистоты". Но Ереванский муниципалитет - не предел, предстоят и парламентские выборы, подчеркнул Гукасян.

Принципы, на основе которых готов сотрудничать с другими силами, огласил сегодня лидер блока "Мать - Армения" Андраник Теванян. Основная цель, по его словам, сформировать новое правительство, которое не менее, чем за год должно провести внеочередные выборы. Этого можно достичь, как он считает, с помощью активного участия народа.

Теванян добавил, что те силы, которые рассчитывают на сотрудничество с его блоком, должны дать оценку проводимой Николом Пашиняном политике. Кроме этого, эти силы не должны сотрудничать с "Гражданским договором" и должны быть согласны на полную смену власти.

Андраник Теванян также добавил, что он сам не возьмет мандат и не стремится стать мэром Еревана. "Мы идем по пути смены власти для обеспечения безопасности Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - прим. "Кавказского узла"). Если действующая власть останется, нас ожидают ужасающие процессы", - заявил Теванян.

Избирательный барьер преодолели четыре оппозиционные силы, однако все они имеют политические и идеологические разногласия. Среди этих четырех сил наибольшее число голосов набрала партия "Национальный прогресс", отметил кандидат в мэры от этой партии Айк Марутян, бывший мэр Еревана, которому правящая фракция "Мой шаг" объявила вотум недоверия и лишила поста градоначальника.

22 декабря 2021 года Совет старейшин Еревана отстранил от должности мэра столицы Айка Марутяна в связи с выходом из партии "Гражданский договор". Новым главой города был избран Грачья Саргсян.

Он предложил избрать его на посту главы общины либо провести новые выборы. "Либо вы голосуете за меня и все три силы без создания коалиции и без предусловий, в том числе подпольных, получаете свои мандаты как члены Совета старейшин и осуществляете свою деятельность, либо, если по каким-то причинам не соглашаетесь на такой вариант решения вопроса, идем на новые выборы", - обратился Марутян прямом эфире на своей странице в Facebook* к прошедшим минимальный барьер силам.

Выборы в Совет старейшин - это начало конца правления "Гражданского договора", считает Марутян. Он добавил, что с "Гражданским договором" может вступить в коалицию только партия "Республика", единственная цель участия которой в выборах - не допустить окончательного краха правящей силы.

О дальнейших шагах пока не заявил кандидат от "Гражданского договора" Тигран Авинян. На своей странице в Facebook* он лишь поблагодарил всех ереванцев за то, что проголосовали за него. "Я благодарен за каждый голос, дорогие ереванцы", - написал Авинян.

Партия "Республика" еще не выступила с заявлением. Однако в день выборов Артак Зейналян от "Республики заявил, что "не будут формировать коалицию с политическими силами, вступившими в борьбу в качестве "пятой колонны", которая будет представлять интересы Кремля в Совете старейшин".

Вероятная провластная коалиция получает 32 мандата, а оппозиционные партии – 33 мандата и технически оппозиция может выбрать мэром Айка Марутяна, но это будет означать радикальное противостояние последнего с властью, к чему он, скорее всего, не готов, отметил автор блога на "Кавказском узле" "Политическая география Южного Кавказа". "Есть и еще одно решение. Кто-нибудь из оппозиционных депутатов будет перекуплен или подвергнется шантажу и перейдет в провластную фракцию, и тогда власть выберет своего мэра. Этот вариант следует считать достаточно вероятным, поскольку власти уже работали в этом стиле и после парламентских выборов, и после местных выборов во многих регионах. Порой вообще возбуждались уголовные дела против победивших мэров, или полиция препятствовала работе избранного мэра и совета. Так что инструментов у власти еще много", - написал он.

Опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики 16 сентября высказали предположение, что правящая сила заключит коалиционное соглашение с партией "Республика", если "Гражданскому договору" не удастся привлечь еще один голос, так как имеющихся 32 мандатов недостаточно для избрания кандидата от партии власти мэром Еревана.

Согласно Избирательному кодексу, выборы мэра Еревана проходят по пропорциональной системе. Совет старейшин в течение двух недель должен избрать мэра Еревана, если политическая сила по итогам голосования не получает большинство в Совете старейшин, что позволит ее кандидату автоматически избраться мэром. Если за этот срок не удается избрать мэра, полномочия Совета прекращаются и назначаются новые внеочередные выборы.

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