Партия Пашиняна не смогла завоевать абсолютное большинство в Совете старейшин Еревана

18 сентября 2023, 11:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правящая партия Армении "Гражданской договор" по итогам голосования получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин Еревана. Чтобы представитель партии занял пост мэра, партии премьер-министра придется вступать в коалиции.

Как сообщал "Кавказский узел", минувшей ночью стало известно, что по предварительным данным, правящая партия Армении "Гражданский договор" набрала 32,93% голосов на выборах в Совет старейшин Еревана. Окончательная явка составила 28,46%, подобная не фиксировалась в столице Армении ни разу.

Правящая партия Армении "Гражданский договор" получила 24 из 65 мандатов Совета старейшин Еревана. Ни одна из политических сил не смогла получить абсолютное большинство голосов избирателей, которые позволили бы автоматически избрать мэра столицы Армении.

Согласно предварительным итогам голосования в Совет старейшин Еревана, которые обнародовала ЦИК, проходной барьер смогли преодолеть пять политических сил – четыре партии и один блок. Уточненная явка на выборах составила 234 436 избирателей (28,44%).

Это рекордно низкий показатель политической активности ереванских избирателей.

Голоса распределились следующим образом. Правящий партия "Гражданский договор" получила 75 463 голоса или 32,57%. Партия "Национальный прогресс" – 43 765 голосов или 18,89%. Блок "Мать Армения" – 35 739 голосов или 15,43%. Партия "Республика" – 26 236 голосов или 11,32%. Партия "Голос отечества" – 22,431 голос или 9,68%. Недействительными признаны 2 763 бюллетеня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении.

Политические силы могут подать заявление о пересчете до 11.00 [10.00 мск] 19 сентября, добавил он.

Согласно избирательному законодательству, мандаты, предварительно, распределились следующим образом: "Гражданский договор" – 24 мандата, партия "Национальный прогресс" – 14 мандатов, блок "Мать Армения" – 12 мандатов, партия "Республика" – 8 мандатов и партия "Голос отечества" – 7 мандатов, написал на своей странице в Facebook* глава наблюдательской миссии "Независимый наблюдатель" Даниел Ионесян, сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики 16 сентября высказали предположение, что правящая сила заключит коалиционное соглашение с партией "Республика", если "Гражданскому договору" не удастся привлечь еще один голос, так как имеющихся 32 мандатов недостаточно для избрания кандидата от партии власти мэром Еревана.

Согласно избирательному кодексу, выборы мэра Еревана проходят по пропорциональной системе. Совет старейшин в течение двух недель должен избрать мэра Еревана если политическая сила по итогам голосования не получает большинство в Совете старейшин, что позволит ее кандидату автоматически избраться мэром. Если за этот срок не удается избрать мэра, полномочия совета прекращаются и назначаются новые внеочередные выборы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.