Правящая партия лидирует на выборах в Совет старейшин Еревана

18 сентября 2023, 02:43

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По итогам подсчета голосов с 290 из 475 участков ЦИК назвал пятерку лидеров на выборах в Совет старейшин Еревана. По предварительным данным, правящая партия "Гражданский договор" набрала 32,93% голосов. Окончательная явка составила 28,46%, подобная не фиксировалась в столице Армении ни разу.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября в Ереване на 475 избирательных участках состоялось голосование на выборах в Совет старейшин. За 65 мандатов борются 802 кандидата от 14 политических сил. По данным ЦИК Армении, на выборах Совета старейшин Еревана отмечена рекордно низкая активность избирателей. При этом миссии наблюдателей сообщили о зафиксированных нарушениях. В ночь на 18 сентября Генпрокуратура Армении сообщила о 22 правонарушениях на выборах, одно из которых дало повод для уголовного дела.

Центральная избирательная комиссия сегодня, 18 сентября обнародовала данные о подсчете голосов с 290 избирательных участков из 475 на выборах в Совет старейшин Еревана.

По итогам обработки 140 065 бюллетеней, проходной барьер преодолели пять политических сил – четыре партии и один блок. Согласно избирательному кодексу, проходной барьер для партий составляет 4%, для блоков – 6%. Лидирует партия «Гражданский договор» (32,93% голосов). За правящей силой с 18,87% голосов следует партия «Национальный прогресс», предвыборный список которой возглавляет бывший мэр Еревана Айк Марутян. На третьем месте - блок «Мать Армения» с 15,13% голосов. Четвертую строчку заняла партия «Республика» с 11,33% голосов. Пятую позицию с 9,82% голосов заняла партия «Сила отчизны», чей кандидат в мэры Артак Галстян заключен под стражу по обвинению в вымогательстве и отмывании денег.

Согласно Избирательному кодексу, выборы столичного градоначальника проходят по пропорциональным системе. Если политическая сила по итогам голосования не получает большинство в Совете старейшин, что позволит ее кандидату автоматически избраться мэром, Совет старейшин в течение двух недель должен избрать мэра Еревана. Если за этот срок не удается избрать мэра, полномочия совета прекращаются и назначаются новые внеочередные выборы.

Ранее, армянские аналитики предположили, что правящая сила заключит коалиционное соглашение с партией «Республика».

ЦИК также сообщил данные по окончательной явке избирателей, в выборах приняли участие 234 553 избирателя из зарегистрированных 824 250, то есть явка составила 28,46%. Подобная низкая явка в Ереване не фиксировалась ни разу, информирует news.am.

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