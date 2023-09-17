Политзаключенный Сомряков этапирован в колонию на Кубани

17 сентября 2023, 18:30

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Краснодарец Александр Сомряков, осужденный на шесть лет лишения свободы за публикации о действиях России на Украине и признанный политзаключенным, этапирован в колонию в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал политзаключённым Александра Сомрякова и потребовал освободить его. Весной 2022 года Сомряков - 36-летний электрик из Краснодара - написал на своей странице в соцсети о действиях российских военных на Украине, высказав свое мнение. Статья 207.3 УК РФ, по которой он осужден, "противоречит Конституции России, её международным обязательствам и базовым принципам права", заявили правозащитники.

Суд в Краснодаре приговорил Александра Сомрякова к шести годам колонии, признав его виновным по статье 207.3 УК РФ о распространении ложной информации о вооруженных силах. 20 июля стало известно, что апелляционная инстанция оставила приговор в силе.

Краснодарца Александра Сомрякова этапировали в колонию, сообщил сегодня на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Александр Сомряков, предположительно, доставлен в колонию № 11 в Приморско-Ахтарском районе Кубани, информирует сегодня в своем телеграм-канале "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

Напомним, по данным суда, Александр Сомряков в апреле 2022 года опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, противоречащее официальной информации о действиях российской армии на Украине. В судебном заседании он признал вину частично.

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