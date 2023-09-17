Дагестанские сельчане призвали Путина вмешаться в земельный конфликт с властями

17 сентября 2023, 17:34

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Жители села Муцалаул Хасавюртовского района, просившие выделить им положенные по закону земельные участки, получили отказы, при этом власти составили новый генплан, в котором земли выделены только под соцобъекты, пожаловались сельчане в обращении к Путину и попросили его о помощи в решении проблемы.

Видеообращение жителей села Муцалаул опубликовал сегодня в своем телеграм-канале "Черновик". "Обращение жителей села Муцалаул Хасавюртовского района Республики Дагестан к президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - говорится в аннотации к видео.

На кадрах ролика видны не менее сотни людей, собравшихся в просторном помещении. Обращение от имени сельчан зачитывает с листа бумаги один из них. "Обращаемся к президенту как гаранту Конституции Российской Федерации… Мы, джамаат, общественность многонационального села Муцалаул, доводим до вашего сведения, что в нашем селе разворачивается жестокая борьба между жителями села и работниками государственных структур", - указали авторы обращения.

По их мнению, жителей села хотят оставить без их земель. "Земель, которые до сих пор принадлежали ГУП "Муцалаульский", у которого по сей день продолжается ликвидация. Мы надеялись, что после ликвидации этого ГУП наши земли будут возвращены законным хозяевам этих земель – жителям нашего села, которые всю свою жизнь работали на этом ГУП во времена СССР", - говорится в обращении.

В мае 2022 года рабочая комиссия администрации района приняла участие в выездном совещании по вопросам ликвидации ГУП «Муцалаульский». "Было организовано выездное совещание с представителями Минимущества [...] и жителями села по проблемным вопросам по ликвидации ГУП «Муцалаульский» и передаче земельных участков, находящихся в республиканской собственности, в собственность мунициального образования «село Муцалаул» для строительства социальных объектов и под индивидуальное жилищное строительство", - говорится в публикации, размещенной на странице администрации Хасавюртовского района во "ВКонтакте". На совещании были выслушаны "проблемы сельских жителей, которые будут рассмотрены и разрешены по мере их возможности", подчеркнули власти муниципалитета.

С советских времен население Муцалаула выросло до 10-12 тысяч человек, отметили сельчане. "У нас есть категории, которым положено по основному закону страны выделение земельного участка. А таких на сегодняшний день более 3000 человек. Все [эти] категории граждан подали заявление на получение земельного участка. Вместо того чтобы удовлетворить законное требование населения, Минимущество хотят протолкнуть генеральный план села с нарушением […] прав наших жителей. И что самое главное, генеральный план не прошел общественное ознакомление и тем более одобрение", - заявили жители села.

По их словам, представители властей сообщили жителям, что выделено 50 гектаров под социальные объекты. "А про другие нужды жителей села они ничего не хотят и слушать. Подчеркиваем, что все наши требования формируются основными критериями, прописанными государством для сельских поселений… Почему наши законные требования не выполняются?", - говорится в обращении.

Из-за острой нехватки земель, по словам сельчан, цена на участок площадью восемь соток поднялась "на полмиллиона рублей". "Инвалидам, многодетным и молодым семьям эта цена непосильна, неподъёмна. Вместо того чтобы улучшить качество жизни населения, нам навязывают урезанный генплан с выделением земли только под социальные объекты. На всеобщем сельском сходе было принято решение о создании нашей рабочей группы. Рабочая группа прошла все кабинеты – от главы администрации до Минимущества Республики Дагестан, довела информацию до всех служб, но всё тщетно. Нас толкают на самопроизвольный захват земель, но мы не хотим нарушать закон и усугублять и без того напряженную ситуацию в стране", - указали авторы обращения.

"Кавказский узел" писал, что жители других сел Дагестана также жаловались на махинации с земельными участками, к которым, по их мнению, причастны чиновники. Так, в апреле жители села Куруш Докузпаринского района записали видеообращение к Владимиру Путину и главе Дагестана Сергею Меликову с жалобой на то, что местные власти необоснованно передали нацпарку земли, на которых они пасли скот. Животноводство является единственным доходом сельчан, подчеркнули авторы обращения.

Жители Куруша могут беспрепятственно находиться на землях нацпарка "Самурский", в том числе и заниматься сельским хозяйством, возразили в Минприроды Дагестана. Сельчане отметили, что на встрече с чиновниками не получили ответы на свои вопросы.

28 мая жители высокогорного аула Гамсутль провели сход, на котором рассказали, что власти ранее выделили им участки земли, чтобы они возрождали село. Однако некоторые земельные участки оказались во владении посторонних людей, в том числе жителей соседнего села.

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