Рост цен на дизельное топливо возмутил ростовчан

17 сентября 2023, 06:23

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За два месяца цена на дизельное топливо в Ростовской области выросла на 14,3%. Пользователи Telegram отметили, что даже при росте цен купить дизтопливо на заправках проблематично.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября жители Чечни пожаловались на резкий рост цен на бензин. Он отмечается и в других регионах юга России.

В Ростовской области на полтора рубля подорожало дизельное топливо. По данным на 11 сентября, его литр обойдется водителю в 63,44 рубля. При этом в начале июля дизтопливо стоило 55,49 рубля, то есть подорожание составило более 14%, пишет 16 сентября "Блокнот-Ростов".

Подорожал и бензин. К примеру, стоимость АИ-92 выросла на 58 копеек до 53,5 рубля за литр, АИ-95 - на 60 копеек до 59,19 рубля за литр, АИ-98 - на 45 копеек до 67,51 рубля.

Читатели телеграм-канала издания возмутились не только увеличением стоимости топлива, но и его дефицитом. "Подорожать-то подорожало, вы напишите только, где его купить можно сейчас. Явки, пароли. Дизтоплива нигде нет в продаже. Продают из-под полы по сумасшедшим ценам", - сообщила O'Svetlana.

"Это страна, где своя нефть", - удивляется Acksius.

"Вчера вечером проезжал [заправку], дизель - 59,80. Утром заехал заправляться - уже 60,80", - поделился наблюдениями Сергей. Он уверен, что данная ситуация выгодна властям. "Топливо за границу потекло, бюджет наполнят искусственно, а мы в минусах".

"Вот это точно вопрос властей, которые должны обеспечить комфортные цены и это в их полномочиях", - отметил Vladimir Hi.

Возмущены подорожание дизтоплива и читатели телеграм-канала 161.ru. "Не только подорожало, но и на многих заправках исчезло", - отмечает Nikolay.

"Пусть так зарплата у обычных работяг растет, как цены на топливо", - пожелал Дмитрий.

"Можно подумать, что если будет по 100 рублей за литр, то никто покупать не будет. И по 150 рублей за литр покупать будут и никто, кроме как в инете, возмущаться не будет. Разве что на кухне пошумят", - иронизирует Serhy.

Ранее, 7 сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямой линии признал дефицит топлива в регионе. По его словам, создана рабочая группа для решения этой проблемы. Он назвал три причины нехватки топлива. Во-первых - остановка Астраханского завода и сбитые сроки поставок, во-вторых - рост трафика через Ростовскую область, в-третьих - увеличение сроков транспортировки по железной дороге, сообщает "Ростов-газета".

Астраханский газоперерабатывающий завод, принадлежащий "Газпрому", остановил работу в начале августа для проведения профилактических и ремонтных работ. 15 сентября завод возобновил выпуск топлива, информирует ТАСС.

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