16 сентября 2023, 06:49

Сборная Абхазии допущена до участия в чемпионате мира ConIFA

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Несмотря на то, что отборочный матч чемпионата мира ConIFA 2024 года между сборными Нагорного Карабаха и Абхазии так и не состоялся, руководство конфедерации приняло решение допустить абхазов до участия в чемпионате.

Как писал "Кавказский узел", в начале июля стало известно, что матч между сборными Нагорного Карабаха и Абхазии в рамках отборочного тура чемпионата мира ConIFA 2024 года был отменен из-за ситуации в Нагорном Карабахе.

ConIFA (The Confederation of Independent Football Associations, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций) - футбольная организация, которая была создана в 2013 году. Она объединяет сборные по футболу стран (зачастую непризнанных государств, автономий внутри государств), которые официально не были включены в состав ФИФА. Первый Кубок мира по футболу ConIFA прошел с 1 по 8 июня 2014 года в шведском городе Эстерсунде.

Сборная Абхазия стала участницей чемпионата мира по футболу ConIFA несмотря на то, что матч со сборной Нагорного Карабаха так и не состоялся, пишет 15 сентября "Апсадгьыл-Инфо".

ConIFA приняла решение допустить сборную до участия в чемпионате, который состоится летом следующего года в Курдистане, без дополнительных мер, информирует "Апсныпресс".

В июне 2019 года в Нагорном Карабахе прошел чемпионат Европы по футболу ConIFA, участие в котором приняли восемь команд. Победителями турнира стали футболисты из Южной Осетии, которые в финале обыграли сборную Западной Армении. Организаторы назвали прошедший в Нагорном Карабахе турнир одним из лучших. В 2021 году чемпионат был отменен из-за пандемии коронавируса.

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Примечание:

"Более десяти тысяч зрителей посетили открытие чемпионата ConIFA в Степанакерте", "Жители Нагорного Карабаха рассказали об ожиданиях от турнира ConIFA", "Южная Осетия вышла в финал чемпионата ConIFA".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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