Бухгалтер мэрии Баксана заподозрена в мошенничестве

15 сентября 2023, 22:06

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Следователи уличили начальницу отдела бухгалтерского учета в мэрии Баксана в хищении средств и подлоге документов.

Руководительница отдела бухгалтерского учета и отчетности в администрации Баксана стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

Согласно версии следствия, чиновница использовала служебный доступ к электронным банковским реестрам на зачисление зарплаты, чтобы внести туда заведомо ложные сведения об оплате собственного труда.

Путем завышения своей зарплаты она похитила 3,4 млн рублей из местного бюджета, сообщило сегодня следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии на своем сайте. Ведомство не уточняет, избрана ли подозреваемой мера пресечения.

Статья о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) предусматривает до десяти лет лишения свободы, статья о служебном подлоге (часть 1 статьи 292 УК России) - до двух лет заключения.

Комментариями подозреваемой или ее представителя относительно версии следствия “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что в мае чиновники Минпросвещения Кабардино-Балкарии попали под следствие в связи с хищением средств на жилье для сирот.

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