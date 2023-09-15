Житель Кубани пожаловался на пытки

15 сентября 2023, 19:22

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Силовики, применив пытки, добились от жителя Краснодарского края Олега Носова признания в краже, он находится под арестом. Правозащитники обжаловали отказ Следкома расследовать применение насилия силовиками.

Силовики задержали жителя поселка Газырь Краснодарского края Олега Носова в ночь на 4 февраля. К нему пришли около 15 сотрудников полиции — он был дома с двумя маленькими детьми, пока жена лежала с младшим ребенком в больнице. Олега забрали в отдел, дети остались дома одни, сообщила сегодня "Команда против пыток"*.

В отделе мужчина узнал, что его подозревают в краже металла, но отказался признать вину. После этого его стали пытать. "Меня вывели в коридор и повалили на пол. Связали руки и ноги скотчем и протянули лом между руками и обратной стороной колен. В таком положении меня оттащили в конец коридора и повесили на ломе между сейфом и лавочкой, я оказался вниз головой", приводится рассказ Олега в Telegram-канале "Команды против пыток"*.

По его словам, истязание продолжилось утром, уже в другом отделе силовой структуры - Олега били по лицу, сломали нос. В конце концов, не в силах терпеть боль, Носов признался в преступлении.

Жена Олега, Алина, узнала о произошедшем только утром. Детей, которые остались дома одни, соседке пришлось отвезти к родственникам. Алина обнаружила серьезную рану у домашней собаки: предположительно, в нее выстрелили из пневматического оружия во время задержания.

Сейчас Носов содержится в СИЗО в Краснодаре. Юристы "Команды против пыток"* обжалуют отказ в возбуждении уголовного дела и требуют от следователя провести проверку с Олегом Носовым.

Ранее предоставленный Носову адвокат подал заявление о пытках своего подзащитного в Следственный комитет – сразу в два отдела МВД, но ему отказали в возбуждении дела. Следствие назначило медицинскую экспертизу, которая должна была зафиксировать следы жестокого обращения с Носовым – ее результаты до сих пор неизвестны, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

"Кавказский узел" также писал, что сторожа Федора Валько из хутора Прикубанский задержали по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе, избили и обвинили в неповиновении требованиям силовиков. Помимо ссадин и кровоподтеков у Валько диагностирован закрытый перелом отростков трех позвонков.

На избиение силовиками пожаловался житель Анапы Семен Сухинин. Следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках Сухинина, даже не побеседовав с ним. Он опросил Сухинина лишь после того, как юристы "Команды против пыток" записались на прием к руководству следственного отдела.

Ситуация с пытками задержанных на Кубани выделяется среди других регионов, эта практика стала там системной, указали правозащитники, комментируя предсмертное заявление сочинца Евгения Ипатова о пытках в силовой структуре. В декабре 2021 года электрика Евгения Ипатова в Сочи задержали силовики, а затем отпустили, но через несколько дней он был найден мертвым на железнодорожных путях в Адлере. На видео, записанном перед смертью, Ипатов утверждал, что его пытали, требуя оговорить себя и признаться в краже 60 тысяч рублей у четы пенсионеров.

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