Житель кубанского хутора пожаловался на избиение силовиками

30 августа 2023, 00:49

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Сторожа Федора Валько из хутора Прикубанский задержали по подозрению в краже транспортерной ленты на заводе, избили и обвинили в неповиновении требованиям силовиков. Помимо ссадин и кровоподтеков у Валько диагностирован закрытый перелом отростков трех позвонков.

41-летний житель хутора Прикубанский Федор Валько попал в больницу после задержания силовиками.

Валько работает сторожем на заводе, который уже давно закрыт. Оттуда пропала транспортерная лента, в краже заподозрили мужчину. Домой к нему приехали сотрудники правоохранительных органов, хотели осмотреть дом и сарай, однако Валько с супругой не пустили их, потому что у силовиков не было постановления на обыск. Тогда Валько добровольно поехал с силовиками, информирует "Команда против пыток" в своем телеграм-канале.

По словам хуторянина, силовики избили его до потери сознания. Били, в том числе стулом. На следующее утро Валько стало плохо, его тошнило. Его доставили в суд, где оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении требованиям сотрудника правоохранительных органов. После этого мужчина обратился в больницу, где у него диагностировали многочисленные ссадины, кровоподтеки, кровоизлияние в глаз и закрытый перелом отростком трех позвонков.

Валько написал заявление в Следственный комитет, следователи изъяли записи с камер, криминалист зафиксировал следы крови в помещении, где Валько был избит. После этого мужчина лег в больницу, где пролежал десять дней. Он находится на больничном.

Ранее "Кавказский узел" писал, что на избиение силовиками пожаловался житель Анапы Семен Сухинин. Следователь вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела о пытках силовиками жителя Анапы Семена Сухинина, даже не побеседовав с ним. Он опросил Сухинина лишь после того, как юристы "Команды против пыток" записались на прием к руководству следственного отдела.

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