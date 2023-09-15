Мост через реку Гудиалчай обрушился. Фото https://report.az/ru/infrastruktura/v-hachmaze-na-meste-obrushivshegosya-v-rezultate-selej-mosta-postroyat-novyj/

15 сентября 2023, 13:54

Три человека пострадали при обрушении моста в Азербайджане

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Мост через реку Гудиалчай обрушился на автомобильной дороге, ведущей к границе с Россией, пострадали три человека.

Инцидент произошел сегодня утром на территории села Кехня в Хачмазском районе Азербайджана. В результате селевых потоков, вызванных интенсивными дождями, на 27-км автомобильной дороги Гандоб - Хачмаз - Ялама - РФ обрушился построенный в 1974 году мост, сообщило МЧС.

В результате инцидента пострадали три человека. В Центральную районную больницу доставлены жители Хачмазского района Гейбатов Алисафа Аббас оглу (1966 г.р.) и Сафаралиев Эльвин Тофиг оглу (1999 г.р.), а также житель Баку Гараев Эфсун Асгер оглу (1984 г.р.). Они находились в машине ВАЗ, которая упала в реку во время разрушения моста, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник отдела здравоохранения Хачмазского района.

В связи с обрушением моста остановлено движение транспорта от райцентра Хачмаз в направлении города Худат, поселка Ялама и окрестных сел, на моту ведутся ремонтные работы, сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог. Автомобилистам рекомендовано пользоваться альтернативными дорогами, в частности, трассой через село Гымылгышлаг Хачмазского района.

Как пояснили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации Хачмазского района, обрушившийся мост находился на главной дороге в направлении Республики Дагестан. "Сейчас из-за того, что мост разрушился, движение по этой дороге в направлении города Худат и окрестных сел и границы полностью остановлено. Однако транспортное сообщение в указанном направлении и обратно можно поддерживать через село Гымылгышлаг", - сказали в администрации.

Представитель администрации отметил, что проблем с перевозками грузов Азербайджаном и РФ не возникнет. "В направлении границы с РФ существуют две главные дороги – одна через Хачмаз, другая – через соседний Губинский район", - отметил чиновник.

Кроме того, по его словам, построена, но еще не введена в действие новая скоростная дорога из Баку к границе с  РФ - также через Губинский район. В случае крайней необходимости может быть задействована и эта трасса, предположил чиновник.

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Примечание:

"Жители азербайджанских сел рассказали о нанесенном ливнями и селями ущербе", "Генпрокуратура уточнила число погибших при взрыве в Баку", "Число жертв обрушения школы в Азербайджане достигло четырех".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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