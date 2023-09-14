Азербайджан заявил о попытке диверсионной вылазки в Карабахе

14 сентября 2023, 00:29

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Вечером 13 сентября диверсионная группа пыталась проникнуть со стороны Карабаха на азербайджанские позиции, но отступила после ранения одного из участников, заявило министерство обороны страны.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября Азербайджан обвинил карабахских военных в попытке устроить взрыв на азербайджанских позициях, используя собаку в качестве смертника. Военное ведомство Нагорного Карабаха опровергло эту информацию.

По информации министерства обороны Азербайджана, диверсанты пытались проникнуть на позиции в Кельбаджарском районе.

«13 сентября примерно в 19:00 (18.00 мск) разведывательно-диверсионная группа незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в целях совершения диверсионно-террористических действий, используя ущелья между боевыми позициями азербайджанской армии, расположенные в направлении населенного пункта Мерджимек, попыталась проникнуть на территорию расположения азербайджанских военных», - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

По информации ведомства, провокация была пресечена благодаря бдительности дежурных военных. Участники диверсионной группы отступили, при этом один из них получил ранение, утверждают в ведомстве.

Министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха по состоянию на 00.11 мск сегодня не прокомментировали информацию азербайджанского военного ведомства о вечернем инциденте.

Днем 13 сентября Степанакерт заявил, что азербайджанские вооруженные силы около 12.15 нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие в направлении населенного пункта Нор Шен.

“В результате нарушения режима прекращения огня с армянской стороны есть один пострадавший. Его жизни ничего не угрожает. О случившемся доложили командованию миротворческих войск РФ”, говорится в публикации на сайте ведомства.

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