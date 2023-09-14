Трое военных пополнили список небоевых потерь Азербайджана

14 сентября 2023, 01:28

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Трое азербайджанских военнослужащих погибли в результате аварии с военно-транспортным средством, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в январе-июле 2023 года азербайджанская армия потеряла 44 военнослужащих, причем в боевых условиях погибли лишь девять из них, остальные 35 - небоевые потери, сообщил Каспийский институт военных исследований. По данным организации, в 2022 году в Азербайджане погибли не менее 145 военнослужащих, 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

Военнослужащие азербайджанской армии Талех Салех оглу Алиев, Эльгюн Эльшад оглу Гасанов и Нихад Камреддин оглу Намазов погибли в небоевых условиях, сообщило министерство обороны.

По информации ведомства, трое военных погибли 13 сентября в результате аварии военного транспортного средства. Инцидент, согласно сообщению, произошел в горной местности со сложным рельефом, однако конкретные географические ориентиры места происшествия не названы.

«Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате несчастного случая», - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

В сообщении также отмечается, что Минобороны расследует обстоятельства случившегося.

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